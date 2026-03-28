Colón: Motociclista fue hospitalizado tras accidentarse a causa de un desperfecto mecánico en su rodado

En horas del mediodía de este sábado, se registró un siniestro vial en inmediaciones del kilómetro 5 de la Ruta 135, en donde un motociclista resultó con lesiones y debió ser hospitalizado.

Según se confirmó a Génesis24, por causas que se tratan de establecer, un joven de 25 años de edad, con domicilio en la localidad de Villa Elisa, perdió el control de la unidad en la que se desplazaba. El protagonista del suceso circulaba a bordo de una motocicleta marca Betamotor, modelo BK de 150 c.c., cuando, de manera imprevista, el motovehículo habría experimentado el desprendimiento de su rueda trasera.

Ante la avería estructural en pleno movimiento, el conductor no logró estabilizar el rodado, lo que derivó en una caída hacia la cinta asfáltica.

Como consecuencia del impacto y el arrastre, el joven elisense sufrió diversas lesiones que motivaron su traslado en ambulancia hacia el Hospital San Benjamín de la ciudad de Colón.

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