Tiempo en Entre Ríos: se espera un domingo nublado y caluroso en la región

En los próximos días se mantendrán las altas temperaturas, pero luego algunas lluvias traerían algo de alivio. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.

El último domingo de verano llegará con calor a la región, pero también se esperan nubes que podrían ser el adelanto del tiempo que se vendrá durante la semana, anticipando junto con algunas lluvias aisladas el descenso de las temperaturas para los siguientes días.

Para este domingo se espera una jornada con 31 grados de máxima y 20 de mínima, con cielo parcialmente nublado y algo nublado.

El lunes, en el inicio de una nueva semana, continuará el calor: para ese día las máximas anunciadas ascenderían hasta los 34 grados, al igual que el martes, en que la máxima anunciada es de 33 grados para Paraná y la región.

En localidades del sur entrerriano, como Gualeguaychú, el mal tiempo se adelantaría y llegaría el mismo lunes por la noche.

El martes, por su parte, podrían llegar a la capital provincial las precipitaciones que traigan algo de alivio, provocando a partir de ese día un descenso de las temperaturas máximas en la región. Ahora