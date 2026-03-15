Suicidios en Entre Rios: el Colegio de Psicólogos pidió informar «con responsabilidad y compromiso colectivo»

El Colegio de Psicólogos de Entre Ríos expresó su “preocupación” ante noticias que hablan de la elevada tasa de suicidios en la provincia, y a la vez la entidad consideró necesario “reafirmar la importancia de abordar estas problemáticas con responsabilidad, sensibilidad y compromiso colectivo”.

“El suicidio es un fenómeno complejo y multicausal que no puede reducirse a explicaciones simplificadas ni a interpretaciones aisladas. Su abordaje requiere de políticas públicas sostenidas, dispositivos de atención accesibles y del trabajo articulado entre los distintos actores del sistema de salud, la educación, la comunidad y los medios de comunicación”, afirmó el Colegio de Psicólogos.

En ese marco, consideró que “resulta fundamental que la comunicación pública de estos hechos se realice con prudencia y responsabilidad, evitando la exposición innecesaria de las personas y sus entornos, y priorizando siempre una perspectiva de cuidado y prevención”. Y manifestó su “compromiso permanente con la promoción de la salud mental, la prevención del sufrimiento psíquico y el acompañamiento respetuoso de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad”.

“En este marco, desde el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos coordinamos una Mesa Intersectorial de Abordaje del Suicidio, un espacio orientado a fortalecer la articulación entre instituciones y a promover estrategias de prevención, cuidado y acompañamiento en la comunidad”, subrayó, y agregó: “Promover redes de apoyo, espacios de escucha y políticas de cuidado es una responsabilidad colectiva que involucra a toda la sociedad”.

A finales de febrero, el diario La Nación puso la mirada sobre lo que ocurre en la ciudad de San José, en el departamento Colón: entre 2024 y 2025, en este pueblo de 22.000 habitantes 16 personas se quitaron la vida, de acuerdo a los registros de defunciones del Hospital San José, el centro médico cabecera del municipio. La mayoría tenían entre 15 y 40 años.

El pico de suicidios que registra este departamento en general, y San José, en particular, se encuadra dentro de un contexto crítico a nivel provincial: Entre Ríos tiene la tasa de suicidios cada 100.000 habitantes más alta del país (19,8), la cual duplica la media nacional (9,8), indicó el sitio Entre Ríos Ahora.