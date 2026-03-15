domingo 15 marzo 2026

Grave despiste y vuelco en Ruta “J”. Una persona fue hospitalizada

De acuerdo a los primeros datos, este domingo en horas cercana al mediodía se produjo un grave despiste y vuelco en zona de ruta “J”.

Allí, por causas que se tratan de establecer, un conductor habría perdido el control de su automóvil, lo que provocó saliera del camino y termine despistando y volcando para culminar su recorrido entre la vegetación contra el alambrado.

Según se confirmó a Génesis24, producto del siniestro una persona resultó herida y debió ser trasladada por servicio de emergencia médica hasta el hospital de zona, Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay.

Trabajaron allí personal de Bomberos Voluntarios de Caseros. (Génesis24)

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Portal Multimedia Líder en Noticias

Más de 30 años marcando la diferencia

Contáctenos: info@genesishd.net

SÍGUENOS EN REDES

LRM774 Génesis Multimedia © 1991