Grave despiste y vuelco en Ruta “J”. Una persona fue hospitalizada

De acuerdo a los primeros datos, este domingo en horas cercana al mediodía se produjo un grave despiste y vuelco en zona de ruta “J”.

Allí, por causas que se tratan de establecer, un conductor habría perdido el control de su automóvil, lo que provocó saliera del camino y termine despistando y volcando para culminar su recorrido entre la vegetación contra el alambrado.

Según se confirmó a Génesis24, producto del siniestro una persona resultó herida y debió ser trasladada por servicio de emergencia médica hasta el hospital de zona, Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay.

Trabajaron allí personal de Bomberos Voluntarios de Caseros. (Génesis24)

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