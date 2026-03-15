Concepción del Uruguay: Intentó robar elementos de obra en construcción pero fue capturado

Según se confirmó a Génesis24, en un exitoso operativo realizado durante la madrugada de este domingo, personal de la Sección Motorizada logró la aprehensión de un joven de 22 años que había ingresado a una vivienda en construcción con intenciones de robo.

El procedimiento se inició alrededor de las 06:50 horas, luego de que un vecino de calle 14 de Julio al 500 alertara a las autoridades sobre ruidos extraños provenientes de una obra lindante. Al llegar al lugar, los uniformados constataron daños en una ventana lateral y descubrieron que el delincuente ya había preparado un «botín» para llevarse, compuesto por una amoladora industrial, una sierra circular y una prolongación de cable de 13 metros.

Ante la sospecha de que el autor aún se encontraba en el predio, los efectivos policiales realizaron un rastrillaje exhaustivo que incluyó el ascenso a los techos de las fincas linderas. Tras una breve persecución por las alturas, visualizaron al sospechoso escondido en una propiedad vecina.

A pesar de que el individuo intentó darse a la fuga, fue rápidamente reducido y aprehendido. En el lugar de los hechos, se constató que el delincuente tenía preparados para retirar otros electrodomésticos y herramientas que se encontraban aún sellados.

La Fiscalía Auxiliar en turno, a cargo de la Dra. Lara Plescia, dispuso el secuestro de los elementos robados, además de una campera y una gorra pertenecientes al detenido. Asimismo, se dio intervención a la División Policía Científica para el levantamiento de rastros.

El aprehendido, fue trasladado y alojado en la Sección Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedó a disposición de la justicia bajo el cargo de Robo en Flagrancia.

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