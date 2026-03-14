La Liga de Intendentes del PJ se reunió en Maciá y renovó sus autoridades

La Liga de Intendentes del Partido Justicialista de Entre Ríos se reunió este viernes en la ciudad de Maciá, donde los jefes comunales del espacio definieron la renovación de sus autoridades y analizaron la situación política y económica de la provincia.

Durante el encuentro se acordó que la presidencia del espacio sea ejercida por el Intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, quien estará acompañado por una mesa de conducción integrada por Rosario Romero (Paraná), José Lauritto (Concepción del Uruguay), Adriana Meza Torres (Los Conquistadores), Isa Castagnino (Victoria) y Julio Pintos (Pueblo Liebig).

La reunión permitió además intercambiar opiniones sobre la realidad de los municipios entrerrianos y coordinar acciones políticas y de gestión entre las administraciones locales gobernadas por el justicialismo.

Los intendentes coincidieron en la importancia de fortalecer el espacio como ámbito de diálogo y trabajo conjunto para abordar las demandas de las comunidades y consolidar una agenda común en la provincia.

La Liga de Intendentes del PJ nuclea a los presidentes municipales justicialistas de Entre Ríos y funciona como un ámbito de articulación política y de intercambio de experiencias de gestión entre los gobiernos locales.