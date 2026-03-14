Dpto. Uruguay: Automóvil fue consumido por las llamas mientras circulaba en ruta 20

El siniestro ocurrió este viernes por la noche a unos 3 kilómetros al Norte del Acceso a San Marcial. Dos jóvenes de Urdinarrain que viajaban en el automóvil lograron salir a tiempo y resultaron ilesos.
Bomberos del Destacamento San Marcial intervinieron este viernes por la noche en un incendio vehicular ocurrido sobre la Ruta Provincial 20, a unos tres kilómetros al norte del Acceso de mencionada localidad.
El hecho se registró aproximadamente a las 20:30 y tuvo como protagonista a un automóvil que circulaba en sentido Sur–Norte.
En el vehículo viajaban dos jóvenes oriundos de Urdinarrain que afortunadamente no sufrieron lesiones.
Según relataron los ocupantes, mientras transitaban por la ruta comenzaron a percibir un fuerte olor, por lo que decidieron detener la marcha y abrir el capó del vehículo. En ese momento el motor fue envuelto por las llamas.
Los jóvenes intentaron sofocar el fuego utilizando los matafuegos del automóvil, pero el avance del foco ígneo fue rápido y no lograron controlarlo.
Alertados de la situación, Bomberos del Destacamento San Marcial acudieron al lugar y trabajaron para extinguir el incendio.
Posteriormente realizaron tareas de enfriamiento para evitar que el fuego se propagara hacia el campo lindante.
En el lugar también intervino personal policial, que se encargó de ordenar el tránsito sobre la ruta, que a esa hora presentaba una circulación vehicular intensa.
Un automóvil se incendió en plena marcha y quedó destruido
Un Renault Clio se prendió fuego cuando circulaba hacia la localidad de General Campos, departamento San Salvador. El incendio consumió completamente el vehículo, aunque no se registraron personas heridas.
Un automóvil se incendió en el ingreso sur a General Campos, departamento San Salvador, durante la noche del viernes, y quedó completamente destruido. El hecho ocurrió alrededor de las 21:50 horas, cuando personal policial tomó conocimiento del siniestro. Según informaron fuentes policiales, el vehículo involucrado era un Renault Clio que se dirigía hacia la mencionada localidad cuando comenzó a emanar humo desde la parte delantera del rodado.
Ante esta situación, los ocupantes decidieron detener la marcha sobre la banquina, pero poco después las llamas comenzaron a propagarse rápidamente por el vehículo.
El fuego consumió el vehículo
En cuestión de minutos, el incendio afectó la totalidad del automóvil, provocando su destrucción total. A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron personas lesionadas, ya que los ocupantes lograron descender del vehículo antes de que el fuego se intensificara.
Las causas que originaron el incendio aún se encuentran bajo investigación, aunque se presume que el foco ígneo se inició en la parte delantera del automóvil.
En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría General Campos, que intervino tras recibir el aviso del hecho.
También acudieron Bomberos Voluntarios de General Campos, quienes realizaron tareas para sofocar el foco ígneo y evitar que las llamas se propagaran.
Fuente: FM Riel – Elonce