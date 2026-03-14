Colón: Detuvieron a una mujer sobre quien pesaba pedido de captura por causa de Homicidio

En la tarde de este sábado, y como corolario de una meticulosa pesquisa iniciada en diciembre del año 2025, personal policial de esta Jefatura Departamental procedió a la detención de una ciudadana sobre quien pesaba un pedido de captura activo en el marco de una causa caratulada como Supuesto Delito de Homicidio Simple.

Según se confirmó a Génesis24, la intervención se dio en cumplimiento de un Oficio Judicial librado con fecha 13 de marzo de 2026 por el Juzgado de Transición y Garantías de Colón, a cargo del Dr. Jesús Penayo Amaya.

Tras intensas labores de vigilancia, la mujer de 34 años fue localizada en una finca situada sobre calle Craviotto, entre Lucilo González y Pasaje 347, de la ciudad de Colón. Al momento de ser interceptada por los uniformados, se le notificó la medida legal que pesaba sobre su persona.

De inmediato, se mantuvo comunicación con la Unidad Fiscal de Colón en donde se informó sobre los pormenores del procedimiento.

La detenida fue trasladada y puesta a disposición de las autoridades pertinentes, quedando alojada en dependencia policial a la espera de las próximas instancias judiciales que demanda la causa.

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