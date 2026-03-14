Salud insta a cumplir con los controles ginecológicos para detectar y prevenir complicaciones por endometriosis

La endometriosis es una afección producida por la presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Puede localizarse en órganos de la pelvis o, con menor frecuencia, fuera de ella. Este tejido responde a los estímulos de las hormonas ováricas de la misma manera que el endometrio normal, lo que genera un proceso de inflamación crónica que puede derivar en adherencias, alterar la anatomía del sitio afectado y comprometer el funcionamiento de los órganos involucrados.

El jefe del Servicio de Ginecología del Hospital San Martín de Paraná, Fabián Gómez, explicó que «entre los síntomas más frecuentes se encuentran el dolor pelviano crónico, de más de seis meses de duración, el dolor durante la menstruación, el dolor en las relaciones sexuales y la subfertilidad o dificultades para lograr un embarazo». No obstante, advirtió que existen pacientes que cursan la enfermedad sin síntomas. «Cuando la sintomatología es intensa, puede afectar de manera considerable la vida cotidiana».

El especialista señaló que la enfermedad no se presenta antes de la primera menstruación y suele detectarse en mujeres en edad reproductiva, principalmente entre los 30 y 40 años, aunque puede diagnosticarse después de los 25 años hasta la menopausia. Ante la presencia de síntomas, recomendó realizar una consulta con el ginecólogo para una evaluación adecuada.

Como estudios complementarios pueden solicitarse ecografías, preferentemente transvaginales las cuales, en algunos casos, permiten sospechar la presencia de lesiones, aunque no siempre evidencian imágenes patológicas. La resonancia magnética también resulta útil ante una sospecha clínica con ecografías normales y, en determinados cuadros, puede evaluarse la indicación quirúrgica.

Respecto del diagnóstico, indicó que la confirmación definitiva se realiza mediante la observación directa a través de una intervención quirúrgica. En muchos casos, la enfermedad se detecta durante cirugías indicadas por otras causas, ya que no presenta síntomas exclusivos y puede confundirse con otras patologías, lo que retrasa su identificación.

Desde la cartera sanitaria se reitera la importancia de la detección temprana y se recuerda que, ante la sospecha de síntomas compatibles, las mujeres deben consultar con su ginecólogo.