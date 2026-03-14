Frigerio dijo estar dispuesto a debatir el fin de las PASO y relativizó el ataque de Milei a los empresarios

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, dio unos pocos pasos dentro de la muestra Expoagro, en esta ciudad, y ya dejó constancia de sus puntos de coincidencia con el gobierno de Javier Milei. El mandatario provincial de Pro consideró que los dichos del Presidente contra empresarios no inciden en la llegada de inversiones, destacó la disposición oficialista a bajar retenciones y avaló el debate de la eliminación de las PASO, una alternativa que analiza la administración libertaria. En paralelo, desalentó expectativas sobre definiciones electorales en la cumbre que el partido que preside Mauricio Macri tendrá la semana próxima.

Frigerio hizo su ingreso al autódromo nicoleño y fue recibido por las autoridades de Expoagro, que este viernes finalizó su vigésima edición. A los pocos metros, fue abordado por la prensa y dio un mensaje favorable al sector agropecuario: “El campo crece, a pesar de todo. Va a haber cosecha récord, a pesar de que el clima no ha sido el mejor. Va a volver a ser la locomotora de la recuperación de la Argentina, como tantas otras veces”.

Las consultas derivaron rápidamente en temas de la actualidad política. En ese momento, negó que las palabras de Milei contra empresarios como Javier Madanes Quintanilla (Fate/Auar) o Paolo Rocca (Techint), en Nueva York, perjudiquen el clima de negocios. “No creo que una declaración impacte negativamente”, manifestó, publicó el diario La Nación.

Y agregó: “Lo que ven los empresarios y los inversores es el enorme potencial que tenemos. Si es acompañado por políticas públicas que vayan en la línea adecuada, que bajen impuestos, que abran los mercados, que desregulen la la economía, que le saquen el pie de arriba al campo, la Argentina no tiene límites. Y una declaración a favor o en contra no cambia esa circunstancia”.

En un escenario ávido de recibir noticias sobre bajas en las retenciones, Frigerio volvió a coincidir con el Gobierno. “Tenemos que llegar a retenciones cero. Las malditas retenciones no tienen que existir más en la Argentina. Somos conscientes de que no se hace de un día para el otro, pero el gobierno nacional ya ha dado muestras de que coincide en este aspecto. Tenemos que eliminar todos los impuestos distorsivos, que no se cobran en ningún lugar: retenciones, impuesto al cheque, Ingresos Brutos en las provincias”, puntualizó.

El jueves próximo, el Pro tendrá una cumbre en la que se esperan algunas definiciones sobre el futuro político del partido. Se supone que Macri anunciará que su partido competirá con una lista propia en todas las categorías en los comicios de 2027. Es decir, que apuesta a presentar una alternativa a Milei ya sea a nivel nacional como en la disputa por las gobernaciones o intendencias.

En ese contexto, Frigerio, que en Entre Ríos está aliado con La Libertad Avanza (LLA) -compartieron el frente electoral en las legislativas pasadas-, bajó expectativas sobre el encuentro que presidirá Macri en Parque Norte, resaltó el diario La Nación.

Si bien aclaró que cree en que los partidos “son muy importantes para la calidad de la democracia”, remarcó que en 2026 no hay un proceso electoral. “No es un año electoral. Tenemos muchas cosas para hacer más importantes que pensar en la elección, en los acuerdos políticos”, subrayó Frigerio.

En ese sentido, dijo que “la gente está esperando que los políticos concentren el 100% de la energía en solucionar problemas concretos de los vecinos”. “Y no me voy a ir de ese camino”, remató.

Antes de ingresar a la carpa de la provincia de Entre Ríos, el exministro del Interior durante el gobierno de Macri contestó una pregunta sobre la posibilidad de que el Gobierno elimine las PASO. “En su momento, creí que era bueno suspenderlas. Por lo menos, hay que debatir ese tema”, indicó en otra muestra de cercanía con las posturas del oficialismo.

La muestra

El mandatario recorrió la muestra, donde recibió el saludo de la presidenta de Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari; visitó el espacio propio de Entre Ríos; y se reunió con autoridades de Expoagro, en la carpa institucional de la provincia.

En la oportunidad, afirmó que el sector agroindustrial es el motor que tracciona la economía nacional y provincial; y “es probablemente uno de los sectores más competitivos del mundo”. En este contexto, remarcó que se debe sentir orgullo por el campo entrerriano, el cual se encuentra actualmente con una producción récord.

Consideró que “el campo lo que necesita son gobiernos que le saquen la pata de encima”, para lo cual es necesario eliminar trabas burocráticas y evitar la generación de nuevos impuestos. Bajo esta premisa, dijo que su gestión busca un camino de alivio fiscal y desregulación, como la implementación del Documento Único de Tránsito, para que el sector pueda “desplegar todas sus alas”.

En ese marco, señaló que el rol del Estado es brindar su apoyo al campo, donde uno de los ejes centrales es la asistencia a través del financiamiento para la inversión, aunque reconoció que “todavía el acceso al crédito, a pesar de que estamos en un buen camino, es complicado”. En ese sentido, destacó que la provincia concretó acuerdos estratégicos con entidades bancarias, como el BICE y el Banco Nación. “Somos solamente dos provincias las que tenemos un acuerdo de crédito con el Banco Nación, Entre Ríos y Santa Fe”, dijo y resaltó que estas líneas de financiamiento se presentan como una herramienta fundamental para que el productor pueda concretar sus proyectos, entendiendo la responsabilidad del gobierno provincial de estar al lado del que genera empleo, publicó el portal del gobierno provincial.

También mencionó otras acciones que se llevan adelante para fortalecer el tejido productivo y social. Resaltó la importancia de las economías regionales para generar empleo y “arraigo”, señalando que en Entre Ríos hay una gran diversidad y que el gobierno está “muy encima de todas”. También, señaló como prioridades la “intervención del 100 por ciento de las rutas” y de las escuelas, que estaban en estado “deplorable”; y destacó las acciones en materia educativa.

Además del gobernador, estuvieron los ministros de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; y de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; la secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata, y el flamante titular del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti.

La exposición

Con la participación de los principales actores del sector, del 10 hasta este jueves se lleva a cabo Expoagro edición YPF Agro en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Se trata de una de las muestras agropecuarias más importantes del país, que en la edición 2025 tuvo más de 220.000 visitantes y 700 expositores de maquinaria, insumos y servicios para el agro.

Entre los productos y servicios que participan en el stand de Entre Ríos se encuentran: plataforma logística para camiones; remolques y construcciones modulares; servicios de biotraza para ganadería; generación de energía renovable a partir de biomasa; asesoramiento en producción agroecológica y regenerativa; además de soluciones productivas, productos y servicios.