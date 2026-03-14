Tiempo en Entre Ríos: se anuncian neblinas y cielo nublado para este sábado

Después de unos días muy agradables, vuelve la nubosidad a la provincia. El domingo mejoraría el tiempo y para el lunes se esperan 34°C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que el fin de semana comenzará con neblinas y cielo mayormente gris en la provincia. En esa línea, se anuncia un leve descenso de las temperaturas, con máximas que rondarán los 29°C.

Para el domingo también se espera buen tiempo, con menor nubosidad. Se prevén para ese día hasta 31 grados de máxima, con térmicas en ascenso dos días más.

Así estará el tiempo este sábado

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 19 grados y la máxima alcanzará los 29 grados. En la capital y alrededores se esperan neblinas por la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 18 grados y una máxima de 29 grados. Allí también se prevé neblinas y cielo nublado por la tarde.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 28 grados. En estas localidades también se pronostican neblinas y cielo mayormente nublado. Ahora

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