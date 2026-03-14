Un hombre estaba acostado sobre las vías del tren, el maquinista lo vio y frenó centímetros antes

Este sábado por la tarde, se produjo un hecho muy particular en la intersección de las vías y Avenida 1° de Mayo de Chajarí y que los vecinos catalogaron como un milagro.

En ese momento circulaba por las vías férreas una formación del Urquiza y su conductor (un hombre de 37 años, domiciliado en Monte Caseros, Corrientes) logró divisar a una persona que se encontraba tirada sobre las vías, indicó el sitio tal cual Chajarí.

El maquinista logró inmediatamente accionar los frenos evitando impactar contra el cuerpo de este hombre de 50 años domiciliado en la ciudad de Chajarí, que como producto de su estado de ebriedad había caído sobre las vías.

Inmediatamente se convocó a la ambulancia del Hospital Santa Rosa de Chajarí quien fue traslado al nosocomio, sin lesiones de importancia.