Concepción del Uruguay: Una joven gravemente heridas tras un choque

Según se confirmó a Génesis24, en la mañana de este viernes, se produjo un grave siniestro vial en la zona este de la ciudad, dejando como saldo a una motociclista de 20 años con heridas de consideración.

El accidente ocurrió alrededor de las 09:20 horas en la intersección de las calles Galarza y Fray Mocho. Por causas que aún son materia de investigación, colisionaron una camioneta Chevrolet S10, conducida por un hombre de 76 años que circulaba por Fray Mocho, y una motocicleta Yamaha YBR 125 cc, en la que se desplazaba la joven por calle Galarza.

Producto del fuerte impacto, la conductora del rodado menor cayó a la cinta asfáltica y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Justo José de Urquiza.

Tras ser evaluada por el médico policial de turno, se informó que la joven presenta una fractura de tibia y peroné en su pierna izquierda, lesión calificada legalmente como de carácter grave.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Segunda y el gabinete de la División Criminalística, quienes realizaron las pericias accidentológicas para determinar la mecánica del choque.

El tránsito en la zona permaneció restringido durante las tareas de rigor para el relevamiento de pruebas y toma de fotografías.

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