sábado 14 marzo 2026

Concepción del Uruguay: Falleció Estanislao Esteban Almeida (Q.E.P.D.)

Falleció en ciudad el 24 de febrero. C.A.S.R.B.P. Su esposa Stella Maris Monges. Sus hijos María Isabel, Daniel Esteban y Carlos Fabián. Sus hermanos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio municipal de día 25 de febrero de 2025 a la hr 11:00.

Casa de duelo Agustín Magaldi 48.Servicio Cochería Scolamieri S.R.L. Rocamora 518.

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
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