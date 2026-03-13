Concepción del Uruguay: Falleció Estanislao Esteban Almeida (Q.E.P.D.)

Falleció en ciudad el 24 de febrero. C.A.S.R.B.P. Su esposa Stella Maris Monges. Sus hijos María Isabel, Daniel Esteban y Carlos Fabián. Sus hermanos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio municipal de día 25 de febrero de 2025 a la hr 11:00.

Casa de duelo Agustín Magaldi 48.Servicio Cochería Scolamieri S.R.L. Rocamora 518.

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