Concepción del Uruguay: Mientras buscan al prófugo, dictaron prisión preventiva para su cómplice

Mientras la policía de Entre Ríos busca intensamente a Gabriel Armando Arocena, uno de los asaltantes de la vivienda ubicada en calle Antártida Argentina hay 500 el pasado fin de semana, en los tribunales de Concepción del Uruguay se dispuso la prisión preventiva del detenido como cómplice del hecho delictivo en el cual resultó gravemente herido Un hombre Al recibir un disparo en el tórax.

Se trata de Ivan Emanuel Caseres de 31 años, mecánico de profesión, quien fuera detenido tras allanamiento en el Barrio 100 Viviendas de Concepción del Uruguay u que es representado por le defensora oficial, doctora Romina Pino, en causa que lleva adelante el fiscal Nº 5, doctor Eduardo Santos.

En la audiencia desarrollada en la OGA, ante la jueza Alejandrina Herrero, la Fiscalía dio detalles del hecho, señalando que Gabriel Armando Arocena fue quien entró en la vivienda tras ser atendido por un menor de 11 años, simulando ser mensajero y así sorprendiendo a los padres del niño, a los que amenazó con un arma de fuego con intenciones de asalto.

El dueño de casa resistió el atraco y se trabaron en lucha, instante que Aroneca disparó su arma contra la humanidad de la víctima, impactando el tiro bajo la tetilla izquierda, tras lo cual escapó hasta el Fiat Siena que estaba estacionado a una cuadra con Ivan Emanuel Caseres al volante, huyendo ambos rápidamente del lugar.

Todos los movimientos previos al hecho y posteriores al mismo están plasmados en imágenes de cámaras de seguridad, en las que se ve claramente a los sujetos Arocena y Caseres, advirtiéndose que el primero de ellos (autor del disparo) se cambió de ropa y fue llevado por su cómplice hasta el domicilio.

El fiscal fue contundente con su alegato y dejó claramente acreditado que ambos participaron ese día del hecho y ahora debe sumar los testimonios de las víctimas y testigos que vieron dicho accionar, solicitando la prisión preventiva de Caseres por 90 días y la captura de Arocena, al tiempo que pidió la divulgación de la foto de este sujeto que habría escapado rumbo a Concordia.

La Defensa intentó que su cliente sea beneficiado con una prisión domiciliaria a cargo de su esposa, haciendo su pedido basado en la falta de antecedentes del acusado y considerando que este no es coautor del hecho y dando a entender que no sabía lo que Arocena iba a hacer o lo que había hecho.

Tras los alegatos, la jueza dispuso hacer lugar al pedido fiscal y ordenó la prisión preventiva considerando los riesgos existentes de posible fuga y entorpecimiento, disponiendo solicitar cupo a alguna Unidad Penal para su alojamiento, por los 90 días, mientras que ordenó la divulgación de la foto del prófugo Arocena, que además está siendo juzgado por una abuso sexual, juicio que debió suspenderse tras el hecho delictivo de este fin de semana y su desaparición de la ciudad.

