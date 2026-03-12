Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

LLAMADO A CONCURSO VIERNES 13 DE MARZO DEL 2026
Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Resolución 1000/13 CGE, Acuerdo Paritario 783/12 MT y actualizaciones.
Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E y el Listado Definitivo de Concurso de Suplencias de Ascenso Nivel Inicial, Primario y sus modalidades, Resol. 3000/24 CGE y 2425/25 CGE. Los cargos de Ingreso, se concursan con el Listado Oficial de Ingreso Nº 188 y el Listado Complementario Año 2026.
El Acto Concursal se realizará de forma presencial, el día VIERNES 13 DE MARZO DEL 2026 a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI a la Dirección Departamental de Escuelas, ubicada en 25 de agosto 605, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.
Se encuentra habilitada la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.
En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la Modalidad Especial, deben presentar también la copia de su matrícula provincial.
SECRETARIO
UN CARGO DE SECRETARIO. Escuela N°1 “Nicolás Avellaneda”. 1ra Categoría. Zona Favorable. En reemplazo de ZANARDI, Oscar. Licencia Articulo 16 U. Hasta 28/02/ 2027. Turno tarde.
DIRECTOR DE PU
UN CARGO DE DIRECTOR DE PU. Escuela N° 18 “Gral Justo José de Urquiza”, ARU, Col. 5to Ensanche de Mayo. En reemplazo de D`ANGELO, Edith Lorena. Licencia Art. 14 hasta el 19/03/2026. Plurigrado, turno mañana de 7 a 12 hs.
M.A.U
UN CARGO DE M.A.U, Escuela Nº 93 “Santiago del Estero” NINA, 2º Categoría, Zona Favorable. En reemplazo BARBARÁ, Fabiana. Licencia Art. 12º A, hasta el 29/03/2026. 5º y 6º Grado, Turno tarde, en el horario de 12:15 hs a 16:15 hs.
MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE
UN CARGO DE MAESTRA DE CICLO JORNADA SIMPLE. Escuela N°1 “Nicolás Avellaneda ” 1°Categoría, Zona Favorable. En reemplazo de GOMEZ, Cesia Yaneth. Licencia 16 Q. Hasta el 19/03/2026. 3er grado. Turno Tarde.
UN CARGO DE MAESTRA DE CICLO JORNADA SIMPLE. Escuela N°1 “Nicolás Avellaneda ” 1°Categoría, Zona Favorable. En reemplazo de SCHIMELFENNIG Raquel. Licencia 12 B. hasta 23/3/26. 1° grado. Turno Mañana.
UN CARGO DE MAESTRA DE CICLO JORNADA SIMPLE, Escuela N°4 “Benigno Teijeiro Martinez”. 1ra categoría, urbana. En reemplazo de MALGOR César Adrián. Licencia Art. 14 hasta 4/04/2026. 4to grado, Turno Tarde, de 13 a 18 hs.
UN CARGO DE MAESTRA DE CICLO JORNADA SIMPLE. Escuela N° 9 “Matías Zapiola”. Favorable- 2da Cat. Basavilbaso. En reemplazo de KORELL, Brenda Vanina. Licencia Art 14, hasta el 07/04/26. 2do grado. Turno Mañana, de 7 a 12hs.
UN CARGO DE MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE, Escuela N°13 “Diego Fernández Espiro”. 3ra categoría urbana. En reemplazo de RODRÍGUEZ, Sandra Daniela. Licencia Art. 16 U hasta el 31/03/2026. 6to grado. Turno mañana. 3°llamado.
UN CARGO DE MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE, Escuela N°27 “Pablo Lorentz”. 4° Categoría. En reemplazo de CAPUANO, Cristina. Licencia 16 U. Abierto. Plurigrado. Turno Rotativo. 6º llamado.
UN CARGO DE MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE, Escuela Nº 88 “Buenos Aires”, 1º Categoría, Zona Favorable. En reemplazo COZZA, STEPPHANIE Marline. Licencia Art. 16º Q, hasta el 27/03/2026. 2º Grado, Turno tarde, en el horario de 12:10hs a 17.10hs
UN CARGO DE MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE, Escuela Nº 83 “Mesopotamia Argentina”, 3º Categoría, Zona Favorable. En reemplazo ZAMBIAZZO, Anahí María Sol. Licencia Art. 16º U, hasta el 28/02/2027. 2º Grado, Turno tarde, en el horario de 13:15hs a 17.15hs.
UN CARGO DE MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE. Escuela N°92 “Tucumán”. 1ra Categoría. Zona Favorable. En reemplazo de EVEQUOZ, Maria Florencia. Licencia Art. 13 A. Hasta 06/04/26. 4to grado, Turno Tarde de 13.10 hs 18.10 hs.
UN CARGO DE MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE, Escuela N° 113 “Maestro Julio César Soto” 2da categoría NINA-NEP, urbana. En reemplazo de CANIGGIA, Luciana. Licencia Art. 16U hasta 03/04/2026. 3er grado, de 13 a 18 Hs.
MAESTROS DE EDUCACIÓN MUSICAL
UN CARGO DE MAESTROS/A DE EDUCACIÓN MUSICAL. Escuela N° 3 “J.J. de Urquiza” 1° Categoría, Zona Favorable, en reemplazo de SCÁRBOL Estefanía. licencia Art 16 Q hasta 21/04/2026, turno Rotativo. 3er llamado.
UN CARGO DE MAESTROS/A DE EDUCACIÓN MUSICAL Escuela N° 86 “Corrientes” 3° Categoría, Zona Favorable, comparte con Esc. N° 87. En reemplazo de FABRO, Paola. licencia Art 16 U abierto, turno Rotativo. 3ER llamado.
UN CARGO DE MAESTROS/A DE EDUCACIÓN MUSICAL. Escuela N°94 “Jujuy”. 3° Categoría. Cargo Vacante por Autodesplazamiento de DENING Melina. Abierto. De 1° a 6° grado, Turno Tarde. Comparte con Escuela N°69, Escuela N°12 y Escuela N°13. 5TO llamado.
UN CARGO DE MAESTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL. Escuela N° 119 “Juana Azurduy” 3° Categoría, Zona Favorable, comparte con Esc. N° 118 y Esc. N° 11. En reemplazo de FARÍAS Jimena. Licencia 12 A. Hasta el 07/04/26, turno mañana.
TÉCNICO AUXILIAR PSICOPEDAGOGÍA PARA EOE, CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL Y TERAPÉUTICO.
TÉCNICO AUXILIAR PSICOPEDAGOGÍA PARA EOE, CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL Y TERAPÉUTICO. EOE Basavilbaso. Cargo Vacante por Jubilación de MAGNI Verónica, Resolución N°006651. ABIERTO. Turno Rotativo. 5to llamado