Alumna de la Orquesta escuela Río de los pájaros se presentará como solista en Buenos Aires

Alumna de la Orquesta escuela Río de los pájaros se presentará como solista con la Orquesta Sinfónica Municipal de Tres de Febrero en Buenos Aires.

La joven violinista Josefina Martín, alumna de la Orquesta escuela Río de los pájaros de Concepción del Uruguay, se presentará el próximo sábado 14 de marzo en Caseros, Buenos Aires, interpretando como solista el concierto para violín y orquesta N° 2 de Heryk Weiniawsky con la Orquesta Sinfónica Municipal de Tres de Febrero dirigida por el Mtro. Ezequiel Fautario.

Josefina es becaria del Mozarteum Argentina en período 2024-2025 y actual becaria del SOIJAr. Desarrolla sus estudios violinísticos bajo la guía del maestro Pablo Sangiorgio, y en los últimos años se ha presentado en conciertos como solista con la Orquesta de Cámara de Córdoba y la Orquesta Filarmónica de Chascomús.

El jueves 12 Josefina será entrevistada en Radio Nacional Clásica 96.7 FM, en el programa “Dos horas con la actualidad” que se transmite de 13 a 15 h.

Promoción del concierto:

https://www.instagram.com/reel/DVrXIe6gW17/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Instagram de Orquesta Esc. Río de los pájaros:

https://www.instagram.com/riodelospajarosorquesta?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

Comparte esto: Twitter

Facebook

