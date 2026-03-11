Quini 6: un afortunado de Entre Ríos ganó $390 millones en el sorteo de este miércoles

Un afortunado de nuestra provincia se alzó con una montaña de dinero en el sorteo de hoy. De dónde es el nuevo millonario.

Se realizó este miércoles 11 de marzo el sorteo 3355 del Quini 6.

Sorteo 3355 del Quini 6: los resultados

TRADICIONAL

18 – 20 – 09 – 14 – 12 – 11 – Dos ganadores, cada uno se lleva $390.000.000. Uno es de San Rafael, Mendoza; el segundo es de Victoria, Entre Ríos.

LA SEGUNDA

21 – 31 – 23 – 14 – 15 – 07 – Un ganador de Villa Angela, provincia de Chaco que se lleva $780.000.000

REVANCHA

03 – 09 – 40 – 21 – 16 – 19 – Pozo Vacante

SIEMPRE SALE

10 – 35 – 43 – 21 – 44 – 09 – 7 ganadores con cinco aciertos, cada uno se llevó $43.132.319,71.

¿Qué es el Quini 6?

Es un juego poceado, es decir, que el monto que se ofrece en premios (pozo) es variable, y corresponde a un porcentaje de lo recaudado. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se desarrolla desde 1988, siendo desde ese momento el juego favorito de todos los argentinos.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El apostador elige al azar 6 números sobre un total de 46 que van desde el ’00’ al ’45 inclusive’ y con los mismos participa de las modalidades que elija. El Agenciero los carga en el sistema de su capturadora de apuestas, entregando un ticket al apostador.

El juego posee 3 modalidades de apuestas:

TRADICIONAL (Primer Sorteo y Segunda del Quini)

REVANCHA

SIEMPRE SALE

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales los días miércoles y domingos a las 21.15. Los jugadores podrán realizar sus apuestas hasta las 19 horas para los sorteos de los miércoles y hasta las 20:30 para los de los domingos.

Ahora

Comparte esto: Twitter

Facebook

