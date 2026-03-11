Autovía Artigas: Un choque entre dos motos dejó una conductora con fractura

Un siniestro vial entre dos motocicletas se registró en la autovía “José Gervasio Artigas”, a la altura del kilómetro 328, en la zona de una de las rotondas de acceso a la ciudad Chajarí.
Impacto entre dos motos. Por causas que se tratan de establecer, una motocicleta marca Gilera modelo Smash, conducida por una mujer de 42 años que viajaba acompañada por su hija de 8 años, colisionó con otro rodado Bajaj Rouser NS 200, en la que se trasladaba un hombre de 32 años.
Ambos vehículos circulaban en sentido sur – norte por la autovía 14. Tras el impacto, los involucrados fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados en ambulancia hacia el hospital Santa Rosa de la ciudad de Chajarí.
Lesiones
De acuerdo a la información médica, la conductora de la Gilera presentó lesiones de carácter leve en cuanto al tiempo de curación, aunque se constató una fractura de tibia. El resto de los involucrados no habría sufrido heridas de gravedad.
Chajarí al Día