Trabajador sufrió graves fracturas tras caer del techo de una escuela

El hombre -oriundo de Paraná- realizaba tareas de mantenimiento en una escuela de San Salvador cuando cayó desde unos cuatro metros de altura y sufrió fracturas en una pierna y en una muñeca. Fue trasladado al hospital y el hecho es investigado por la Justicia.
Un trabajador resultó gravemente herido tras caer desde el techo de la escuela Nº1 «José María Texier» de la localidad de San Salvador, en un accidente laboral ocurrido durante la mañana de este miércoles en el establecimiento educativo ubicado en la intersección de avenida Malarin y calle Eva Perón.
Según informaron fuentes policiales, el hombre se encontraba realizando tareas de mantenimiento en el establecimiento cuando cayó desde una altura aproximada de cuatro metros.
Tras el accidente, el trabajador fue asistido y trasladado al Hospital San Miguel para recibir atención médica. Los profesionales del centro de salud diagnosticaron lesiones de carácter graves.
El hombre -tiene domicilio en la ciudad de Paraná- sufrió fracturas en el tobillo, la tibia y el peroné de la pierna izquierda, además de una fractura en la muñeca de la mano izquierda.
Tras lo ocurrido, intervino la Fiscalía en turno a cargo del doctor Fernando Méndez, quien dispuso la realización de las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente laboral.
También participaron en el procedimiento personal de Policía Científica, la Sección Judiciales y el médico policial.
Mientras tanto, el trabajador permanece bajo atención médica tras las graves lesiones sufridas en la caída. Elonce