Se confirmaron los accesos alternativos al Palacio «San José» ante obras en el ingreso principal

El Intendente de Caseros, Oscar Francou, mantuvo un encuentro con el Director del Palacio San José, Carlos Iriarte, en relación a las obras viales que dieron inicio esta semana en el ingreso sur al Palacio, desde Ruta 39.

Teniendo en cuenta el cierre temporal del acceso principal al Monumento Nacional por los trabajos que realiza el Gobierno de la Provincia, las autoridades confirmaron los ingresos provisorios por calle 23 de Caseros y por el tránsito pesado (colectivos) de dicha localidad a fin de garantizar la llegada de turistas y visitantes al museo hasta tanto se normalice el habitual acceso.

De esta forma, las autoridades dan solución rápida mediante vías alternativas que permitan sostener la actividad turística durante el tiempo que duren las obras viales.

