Concepción del Uruguay: Asaltó a menor a mano armada durante la madrugada y fue detenido tras rápido procedimiento

Según se confirmó a Génesis24, en un rápido procedimiento, efectivos policiales lograron identificar, localizar y detener a un hombre de 30 años, quien está acusado de haber robado pertenencias a un menor de edad durante la madrugada de hoy.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 00:40 horas en la intersección de calles Malvinas Argentinas y Suipacha. En ese lugar, un joven de 16 años que regresaba a su domicilio fue abordado por un delincuente. Bajo amenazas con un arma blanca (tipo cuchilla), el asaltante le sustrajo su teléfono celular marca Motorola E15.

Tras la denuncia radicada, el personal de la Sección Comando Radioeléctrico inició una ardua tarea investigativa que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad y entrevistas vecinales.

Con las pruebas obtenidas, la Fiscalía N° 1 a cargo de la Dra. María Occhi solicitó dos órdenes de allanamiento, las cuales fueron autorizadas de inmediato por el Juzgado de Garantías N° 2.

CERCA DE LAS 09:30 HORAS DE HOY, SE REALIZARON DOS ALLANAMIENTOS:

El primero en calle Suipacha al 1000: En la vivienda del sospechoso, el resultado fue positivo. Los efectivos procedieron al secuestro de una cuchilla tipo «faca» artesanal con hoja oxidada. Elemento que coincidiría con el utilizado en el robo. El segundo se llevó adelante en calle Malvinas Argentinas, finca tambien frecuentada por el sujeto.

De acuerdo a lo confirmado a Génesis24, ante la contundencia de las pruebas y los elementos secuestrados, se procedió a la aprehensión del sujeto de 30 años, quien fue trasladado a la Alcaidía de Comisaría Primera, donde quedó alojado a disposición de la justicia.

Del operativo participaron de manera coordinada personal de Comando Radioeléctrico, la División Minoridad y la División Criminalística.

