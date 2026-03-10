Michel: «Frigerio pateó los vencimientos de los bonos y le hará pagar a los entrerrianos un interés mayor»

En una extensa entrevista radial, el diputado nacional Guillermo Michel (PJ-Entre Ríos), analizó la realidad económica del país y la provincia, y cuestionó el endeudamiento del gobierno entrerriano, entre otros temas de interés.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Michel explicó que la cuestión del endeudamiento de la provincia se puede analizar “desde dos planos: por un lado, el endeudamiento local en pesos y por otro lado el endeudamiento en dólares en el exterior. Del endeudamiento local en pesos hay dos puntos preocupantes. No solo la suba a la deuda flotante que el gobierno tiene con el agente financiero de la provincia, sino también el último endeudamiento que tomó como adelanto de coparticipación de 220.000 millones de pesos a fines del año pasado para poder pagar los sueldos. Eso fue un dato relevante porque se devuelve ese endeudamiento en 11 meses, que son 11 cuotas con una tasa de interés alta, y hoy el gobierno no está generando esos recursos por la baja de la coparticipación”.

En ese marco, resaltó que “hoy el gobierno nacional está perdiendo recaudación mes a mes. En enero cayó 7,6 puntos en términos reales en febrero cayó 9,7 puntos, en una pérdida fundamental de recursos por lo cual, para sostener el superávit fiscal, lo único que le queda al gobierno es achicar el gasto. Y todos ya sabemos que no hay de dónde más achicar, no hay obra pública, se redujeron los ingresos de los jubilados, en subsidios a la energía ya no hay de dónde achicar”.

Por otro lado, planteó que “lo más preocupante es el endeudamiento en dólares en moneda extranjera, sobre lo cual el gobierno no ha sido lo suficientemente transparente” y explicó: “El gobierno no es que reestructuró el bono, pero sí hizo algo que la jerga financiera se denomina en inglés ‘liability management’, que es administración de la deuda. Los 300 millones de dólares que tenían los bonistas extranjeros, fundamentalmente bonistas de segundo orden o fondos de segundo orden del exterior, de bonos entrerrianos, el 65% se canjeó por el bono nuevo. No se canjeó de manera compulsiva, se canjeó de manera voluntaria. Y si alguien de afuera tenía un bono, un crédito para cobrar con Entre Ríos, lo canjeó porque le dieron una mejora en la tasa de interés. El bono anterior pagaba una tasa de interés de casi el 8%, y este nuevo bono paga un cupón del 9,55%. Con lo cual, lo que hizo el gobierno provincial, con Frigerio a la cabeza es decir ‘los entrerrianos y el que venga después, que se jodan. Los bonos que tengo que pagar ahora, los voy a patear y cuando yo me vuelva a Capital Federal en el 2031 o 2033, le voy a hacer pagar a la provincia de Entre Ríos, y a todos los entrerrianos, un interés mayor’. Entonces, de acá hasta el 2031, los entrerrianos van a tener que pagar 263 millones de dólares de intereses, y en el 2031 habrá que devolver los 300 millones de dólares de capital”.

Agregó que “la tasa a la que salieron otras provincias es mucho más baja, y lo que ocurre acá con esta situación es que Frigerio pagó más tasa a cambio de lograr más plazo, porque quiere que este bono se pague a partir del 2031. Por eso es preocupante”.

Además, advirtió que “la otra cuestión es que los ingresos siguen cayendo; en marzo ya está previsto una caída de la recaudación de 10 puntos porcentuales según una proyección que hizo el CFI, con lo cual tiene razón Frigerio y su ministro (de Hacienda, Fabián Boleas) cuando plantean que están cayendo los recursos, y que además están cayendo los recursos propios de la provincia por ingresos brutos, pero el problema es que esta caída de recursos se da por la política que ellos apoyan del gobierno nacional. Y no sólo que la apoyan discursivamente, sino que son parte de la alianza de La Libertad Avanza porque fueron de violeta en la última elección y le entregaron los dos senadores y la cabeza de lista de diputados. Es decir, que mal se pueden quejar de las políticas nacionales si ellos forman parte de ese gobierno”.

En cuanto al viaje con el Presidente Javier Milei en el que Frigerio no participó, Michel opinó: “Creo que hubiese sido mucho mejor que Frigerio viaje ahora con el Presidente y el resto de los gobernadores, para hablar con inversores, y no que se haya ido más de 20 días de vacaciones durante diciembre y enero a no se sabe dónde. Este hubiese sido un viaje necesario para la provincia”.

Respecto de los vencimientos de la deuda, consideró que “Frigerio podría haber planteado la devolución en un plazo más corto y no con validar la tasa del 10% de interés que pagó”.

Discurso de Milei

Sobre el discurso del Presidente, Javier Milei, en el acto de apertura de sesiones ordinarias, el legislador reveló: “Tuvimos una discusión dentro del bloque porque muchos senadores y diputados peronistas no estuvieron en la asamblea legislativa, pero mi posición particular es que Milei es el Presidente de todos los argentinos, uno puede estar de acuerdo o no con sus políticas, pero lo votó el pueblo, entonces es un acto institucional y los legisladores tienen que estar presentes en la apertura legislativa. Por otro lado, con el nivel de agresión, yo sentí vergüenza ajena estando ahí dentro, y me imaginaba a la gente viendo eso, que al otro día se tiene que levantar a las seis de la mañana y entiendo la bronca que tienen, no solo con el Presidente, sino con toda la política en general”.

“Yo creo que ese posicionamiento no es una decisión al azar del gobierno nacional, sino que es una estrategia donde lo que buscan es que al otro día no se hable de que el Presidente no presentó ninguna política pública, ninguna política para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados, sino que se hable justamente de lo patético que fue ese acto de apertura. Y digo que estaba planeado como una estrategia, porque el Presidente reaccionaba con determinadas cuestiones cuando ni siquiera los diputados que caían en el error de gritar, contestaba con cualquier otra cosa, porque no se escuchaba lo que planteaban desde la banca. Así que yo creo que tiene que ver con una decisión política de llevar el Parlamento a una situación de que para la gente sea un lugar donde justamente no se discute nada y lo que se hace es agredir, insultar y que no se le resuelve la vida a la gente. Creo que tiene que ver con eso, con una cuestión de marketing y de estrategia política”.

Guerra en Medio Oriente

Consultado respecto de la situación de la economía argentina en el contexto de guerra que sucede en Medio Oriente, Michel afirmó: “Humildemente me cuesta interpretar la política de Entre Ríos o la Argentina, así que analizar la geopolítica en general sería demasiado soberbio de mi parte. Lo que veo es que, yendo al caso particular de los combustibles, la política de tener atado el precio y que cada vez que sube el precio internacional, suben los combustibles en la Argentina es un error. Y también es un error seguir aumentando el impuesto a los combustibles todos los meses como está ocurriendo; desde diciembre del 2023 a la fecha el impuesto a los combustibles aumentó por 6 y ya tenemos aumento de los combustibles cada semana”.

“En ese contexto, lo que habría que hacer es ponerle una pausa a esta política de ajuste permanente del combustible, descalzar el precio, porque hay una situación extraordinaria, y poner un stop al aumento vinculado a la suba del precio internacional del barril”, opinó.

Sobre la situación con el dólar, puntualizó que “los primeros semestres de la Argentina son siempre más tranquilos en materia de suba del dólar por la liquidación de la cosecha gruesa. A fines de diciembre y principio de enero, la cosecha de trigo trajo dólares al Banco Central para acumular reservas, que no cumple con ninguno de los parámetros que fijó el Fondo Monetario, pero, por lo menos, no se perdieron reservas, y ahora se inicia la liquidación de la cosecha gruesa de soja, con lo cual, a fines de marzo, abril y mayo, el Banco Central debería iniciar un proceso de acumulación de reservas. Yo al problema lo veo para el segundo semestre donde no vamos a tener liquidación de exportaciones importantes y al tener el tipo de cambio planchado, la demanda de dólares para importaciones y sobre todo de lo que se conoce como FAE, que es el atesoramiento de las familias argentinas con la compra de dólares, va a ser que tenga una tensión el mercado cambiario”.

En relación a esto y a la posibilidad de venta de activos y privatización de empresas para conseguir esos dólares, como señaló el ministro Luis Caputo, Michel aseguró que “eso tiene que ver con lo discursivo, con señales al mercado. Hoy Argentina no tiene activos o empresas para privatizar con volumen de flujo de dólares como fueron los ‘90 con las telefónicas u otro proceso de las eléctricas. Argentina no tiene empresas para avanzar en ese esquema, está el Belgrano Cargas que quieren licitar con un volumen importante, pero no mucho más que eso. , Tiene que ver con un discurso que se le quiere dar a los mercados de que se va a hacer todo lo necesario para juntar los dólares e incluso vender las empresas, pero no tiene que ver con la realidad, no tiene sustento técnico porque no hay activos para vender, la mayoría de los activos relevantes se vendieron en los ‘90”.

Condena a Ruiz Orrico

Consultado por su opinión sobre la condena a 5 años y 8 meses de prisión contra el exfuncionario del Instituto Portuario de Entre Ríos, Juan Ruiz Orrico, por la muerte de cuatro jóvenes en un accidente de tránsito, Michel planteó que “falta proporcionalidad de la pena”.

“Yo estuve repasando otros fallos de la justicia entrerriana. Por ejemplo, en febrero del 2026 hubo una sentencia a una persona que robó 7.800 dólares, en calle Racedo de Paraná, por subir un primer piso, y le dieron cuatro años, o un robo agravado por el uso de arma blanca en Diamante donde a una persona le dieron seis años. Acá yo creo que la querella de la familia debería haber incursionado más en cuestiones técnicas vinculado a que el funcionario utilizó un auto oficial y eso podría haber dado lugar a un concurso real del delito de homicidio culposo con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque nadie explicó por qué estaba usando un auto oficial. A pesar de la política de transparencia del gobierno de Frigerio que dijo que los auto oficiales se iban a usar para lo que se tenían que usar, nadie dio explicaciones de por qué Orrico usaba un auto oficial a esa hora de la madrugada. Creo que la querella debería haber profundizado eso y creo que la pena, no guarda proporción”, explicitó.

“Entiendo los cuestionamientos técnicos de cómo está en el Código Penal actual y hay proyectos de ley para agravar esta pena. Yo pedí todos los antecedentes que ya existen en la Legislatura de pedidos de agravamiento de la pena y lo vamos a tratar ahora cuando se discuta el nuevo Código Penal. Pero más que nada hay que ponerse en el lugar de los familiares de las víctimas y entiendo la posición de que la condena tiene sabor a poco”, sentenció.

Proyecto HIF GLobal

Puntualmente sobre la problemática que genera en Colón el proyecto para instalar en Paysandú una planta de combustibles sintéticos, Michel comentó que habló “con referentes del Uruguay” y confirmó: “Nosotros tenemos un planteo concreto y queremos evitar es el error de falta de comunicación que pasó con la causa de Botnia en Gualeguaychú. Nosotros nos presentamos en el expediente como amicus curiae –que lo podría haber hecho cualquier vecino o el intendente de Colón y no lo hicieron- y planteamos que, en virtud de la violación del artículo 7 y siguientes del Estatuto del Río Uruguay, donde se pide una consulta previa al otro Estado si se quiere instalar una planta o una fábrica de algún lado del río. Hicimos las consultas judiciales pertinentes, en la Fiscalía y la Justicia Federal, y publicamos cada uno de los documentos que están en la causa judicial para que toda la gente, de manera transparente y directa, sin intermediación pueda acceder a qué es lo que se está trabajando en el marco de ese expediente”.

“También hicimos una aclaración: que hoy los estándares ambientales son más bajos de lo que eran anteriormente por una decisión de la Comisión Administradora del Río Uruguay, de los delegados que nombró Frigerio, que eran entrerrianos, y que a través de la resolución 2819 modificaron el digesto del río Uruguay y bajaron los estándares vinculados al artículo 41 del tratado de control o regresividad previa. Con lo cual, alguien tiene que dar explicaciones de por qué modificó y bajó los niveles de cuidados ambientales en el año 2019. En el marco de esa cuestión, nosotros hicimos un planteo, accedimos al expediente y publicamos toda la documentación, con la autorización de la justicia, para que la gente pueda acceder de manera directa y transparente a toda la información que está ocurriendo dentro del expediente”, explicitó.

Elecciones 2027

Al momento de analizar posibles candidaturas de cara al 2027, el diputado entrerriano planteó: “Entiendo que tal vez hay una necesidad de que el peronismo empiece a mostrar los precandidatos que tiene para para el proceso electoral, pero un año en la Argentina es una eternidad. Yo no sé si va a querer reelegir Frigerio o no; por el modo de vida que tiene, o el modo de no vida que tiene en Entre Ríos, pareciera que muchas ganas de estar en Entre Ríos no tiene, así que habría que poner en la balanza eso; si va a querer –como les dice a sus íntimos- seguir sufriendo la provincia o no a partir del 2027. Pero cuando yo hablo con los vecinos nadie nos plantea esto, lo que plantea todo el mundo es meternos en la agenda de los problemas de la gente, meternos en el problema de endeudamiento que tienen las familias, o en Colón me preguntan qué van a hacer con el tema de la planta de combustible sintético en Paysandú que va a afectar a toda la ciudad. De las elecciones nadie nos pregunta, los problemas de la gente de a pie pasan por otro lado”.

“Por eso hablar hoy del proceso electoral del año que viene, a lo sumo podrá quedar en el marco de una discusión en la mesa entre los dirigentes, pero es faltar al respeto a la ciudadanía plantear estos temas hoy”, resumió.

De todos modos, apuntó que “tenemos intendentes que hoy están gestionando, que están en condiciones de gobernar la provincia de manera mucho más ordenada y mejor de como se está gestionando ahora. Son los intendentes que hoy están gestionando desde el peronismo con orden fiscal, atendiendo los problemas de la gente y sin cortar ningún servicio esencial a la mayoría de los vecinos. Así que el peronismo tiene muy buenos cuadros, sobre todo apoyados los intendentes territoriales que van a ser, de alguna forma, nuestro estandarte para la elección del año que viene”.

Sobre el armado nacional del peronismo, evaluó que “si el peronismo a nivel nacional lo único que tiene como agenda es la interna de la provincia de Buenos Aires, no tenemos destino político. El peronismo tiene que dar vuelta la página con la interna de la provincia de Buenos Aires, dejar de hablar únicamente de los problemas del AMBA y empezar a hablar de los problemas de la gente. En esa línea, nosotros estamos trabajando, para desde el peronismo poner en agenda nuevamente los problemas del día a día de toda la sociedad, dar vuelta a la página de eso, y para eso lo que necesitamos es ampliar nuestra base de sustentación. Hablar con otros dirigentes que estuvieron en el peronismo que se fueron y con dirigentes de fuerzas provinciales”.

“No nos podemos quedar únicamente con que la agenda del peronismo sean los problemas del AMBA, la Argentina es mucho más que la Capital Federal y el conurbano bonaerense”, concluyó.

