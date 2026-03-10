Abogado de las familias de las víctimas consideró que la condena a Orrico es “un éxito rotundo”

Mario Arcusín, abogado que representa a los familiares de las cuatro víctimas fatales del accidente que causó el ex funcionario provincial Juan Ruiz Orrico, calificó a la condena a cinco años y medio de prisión que se conoció este lunes como “un éxito rotundo”.

El letrado remarcó que el pedido de pena de la representación de las familias de Brian y Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi fue de seis años de prisión y que el tribunal impuso cinco años y ocho meses en razón de que Orrico no contaba con antecedentes penales.

Orrico fue condenado al término del juicio oral y público en su contra a una pena que no es de cumplimiento condicional, es decir que si queda firmesu destino será la cárcel. Según el querellante, esto podría ocurrir en alrededor de ocho meses. El delito que se le imputa es homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y la cantidad de víctimas.

En diálogo con FM Riel, emisora de Basabilvaso, ciudad donde residían los jóvenes fallecidos, Arcusín valoró la sentencia y sostuvo que el resultado judicial constituye un “éxito rotundo”.

El letrado explicó que durante el proceso había solicitado una pena de seis años de prisión, pero aclaró que el magistrado no podía otorgarla debido a que el imputado no registraba antecedentes penales, circunstancia que la ley contempla como atenuante. En ese sentido, señaló que la condena finalmente quedó solo cuatro meses por debajo de lo requerido.

“Si pretenden menospreciar la sentencia diciendo estupideces es porque no son abogados y no conocen la ley. Primero que estudien. Es como ir al médico y decirle lo que te tiene que dar de medicamentos”, expresó ante algunos cuestionamientos y ante reclamos del tenor de que deberían haberse aplicado seis años de prisión por cada víctima o incluso una condena a prisión perpetua. Frente a ello, aclaró que el tipo penal aplicado en la causa no lo permite.

“Esto es homicidio culposo con dolo eventual y el Código Penal no habilita pedir perpetua ni seis años por cada víctima”, indicó. El abogado señaló que la sentencia aún puede ser revisada por la Cámara de Casación en Concordia y, eventualmente, por el Superior Tribunal de Justicia. No obstante, estimó que si Casación confirma el fallo, es poco probable que prospere una nueva instancia de revisión. Según calculó, el proceso podría resolverse en un plazo aproximado de ocho meses.