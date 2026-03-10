La provincia refuerza la vigilancia ante el sarampión tras nuevos casos sospechosos

Entre Ríos registró siete notificaciones de casos sospechosos en lo que va del 2026, ubicándose por encima del umbral de sensibilidad requerido por el Ministerio de Salud de la Nación.
El último Boletín Epidemiológico Nacional (N° 798), correspondiente a la octava semana de 2026, revela que Entre Ríos se encuentra entre las jurisdicciones con mayor capacidad de detección temprana frente al avance del sarampión. Mientras el país refuerza la vigilancia tras la confirmación de un caso importado en un adulto de 29 años, la provincia logró superar los indicadores de sensibilidad esperados para este periodo del año.
De acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0), Entre Ríos reportó un total de siete notificaciones de Enfermedad Febril Exantemática (EFE) en las primeras ocho semanas del año. Esta cifra sitúa a la provincia con una tasa de 0,5 por cada 100 mil habitantes, superando las cinco notificaciones mínimas que el organismo nacional estimaba para esta fecha.
Este nivel de actividad coloca a Entre Ríos en el grupo de «verde oscuro», junto a distritos como Buenos Aires, CABA, Mendoza y Salta, que demostraron una respuesta eficiente en la captación de casos sospechosos. En contraste, otras 12 provincias argentinas aún se mantienen por debajo de los valores esperados, lo que podría dificultar la detección oportuna de brotes.
Enfermedad “altamente contagiosa”
El informe advierte que el sarampión es una afección viral persistente. Según el documento oficial: «El virus puede persistir en el aire o sobre superficies, siendo activo y contagioso por dos horas.
No existe ningún tratamiento antiviral específico contra el virus del sarampión, solo existen medidas de sostén clínico».
Ante esta vulnerabilidad, las autoridades sanitarias hacen hincapié en que la gravedad es mayor en niños menores de cinco años, pudiendo causar complicaciones graves como neumonía, convulsiones, ceguera o incluso la muerte.
Cambios en el calendario de vacunación
Debido a la situación epidemiológica en la región y el mundo —con brotes significativos en México (12.379 casos) y Estados Unidos (1.281 casos)—, Argentina modificó su estrategia de inmunización a partir del 1 de enero de 2026.
La principal novedad es el adelantamiento de la segunda dosis de la vacuna triple viral. El boletín detalla la nueva normativa: «Argentina ha decidido continuar y fortalecer su estrategia de inmunización, indicando la segunda dosis de vacuna triple viral entre los 15 a los 18 meses de vida, en lugar de la anterior indicación al ingreso escolar».
Para los adultos, el requerimiento sigue siendo acreditar al menos dos dosis de la vacuna aplicada después del año de vida, a excepción de los nacidos antes de 1965, quienes se consideran inmunes por haber estado expuestos al virus de forma natural en el pasado. (APF)