Ajuste digital: denuncian que Entre Ríos recorta más de 600 horas de soporte tecnológico en secundarias

Según se informó a ANALISIS, “bajo un discurso de calidad educativa y alfabetización digital, la Resolución 170/26 del Consejo General de Educación (CGE) oculta una poda masiva que deja a la deriva la conectividad en varios Departamentos de la provincia como Paraná, Victoria y Diamante”.

En un comunicado enviado a ANALISIS desde el Colectivo de Trabajadores Por la Ventana, se indicó que “la brecha entre el discurso oficial y la realidad de las aulas entrerrianas se ha transformado en un abismo. Mientras la Resolución 170/26 del CGE se llena la boca hablando del ‘Plan Educativo Provincial 2023-2027’ y de garantizar la ‘Alfabetización Digital’ como un derecho personal y social, la letra chica de la normativa ejecuta un golpe letal al corazón tecnológico de la escuela secundaria: una poda de 615 horas en la función de Referente Técnico Escolar”.

Ante esto, se advierte que “no se trata de una reorganización, sino de un recorte liso y llano que desmantela el acompañamiento técnico indispensable para la innovación pedagógica que el propio gobierno dice promover”.

Disonancia cognitiva: el relato vs. el recorte

En este marco, también plantean que “resulta paradójico —por no decir cínico— que los considerandos de la resolución reconozcan al Referente Técnico como una ‘tarea central’ para la transformación de la escuela secundaria, para luego proceder a una quita sistemática de horas” y se preguntan: “¿Cómo se garantiza la calidad educativa quitando el soporte que mantiene vivos los servidores, las redes y el equipamiento informático?”.

Datos, no relato: el mapa del vaciamiento

“El recorte no es una suposición; tiene nombre y apellido en cada localidad de la provincia. En los Departamentos analizados hasta el momento, la modalidad es el ‘goteo’: quitar de a 5 horas por escuela. Parece poco en el papel, pero es el 50% del tiempo de soporte en muchas instituciones rurales y pequeñas”, alertaron.

– Departamento Diamante: el golpe a la ruralidad

Escuelas que contaban con 10 horas para su referente técnico, hoy deben sobrevivir con solo 5:

– Secundaria 9 «María de la Cruz Escalante» (Las Cuevas)

– Secundaria 16 «Independencia» (Alvear)

– Secundaria 11 «Los Inmigrantes» (Protestante)

– Secundaria 17 «Keller» (Aldea Salto)

– Secundaria 18 «Juan L. Ortiz» (Spatzenkutter)

– Secundaria 19 «Gral. Manuel Belgrano»

– Secundaria 7 y Secundaria 4 de Ramírez (esta última sufrió una poda de 30 a 25 horas).

Departamento Paraná: menos soporte en la capital

– Colegio N° 1 «D.F. Sarmiento»: 5 horas menos.

– Esc. Sec. N° 72 «Bicentenario»: aprobadas solo 5 horas.

– Esc. Sec. N° 36: 5 horas menos.

– Esc. Sec. N° 30 «José Hernández»: recorte de 5 horas.

– Esc.N°18 Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas: 2 hs menos.

Departamento Victoria: escuelas rurales a la deriva

-Tres es cuelas secundarias rurales sufrieron el recorte, quedando con apenas 5 horas semanales para atender toda su infraestructura tecnológica.

Desvestir un santo para vestir a otro

“Este recorte de 615 horas totales, pasando de 4710 horas en 2025 a 4095 horas en 2026, desnuda una provincia en crisis que elige ajustar por el eslabón más sensible: el futuro digital de sus estudiantes”, afirmaron desde el colectivo docente.

Y señalaron que “si bien la Resolución 170/26 dice que la provincia proporciona ‘el apoyo institucional y la infraestructura’, en la práctica está retirando al personal encargado de que esa infraestructura funcione. Sin referentes técnicos con carga horaria acorde, las escuelas se convierten en cementerios de computadoras y servidores que nadie puede mantener”.

“La cobija quedó corta para todos. Menos horas técnicas no es más eficiencia, es menos educación”, lamentaron.

