El sector turístico entrerriano exploró el Parque Natural Islas y Canales Verdes del río Uruguay

La actividad permitió conocer el potencial del parque binacional para el desarrollo del turismo de naturaleza y el fortalecimiento de estrategias de conservación.

Autoridades provinciales, representantes municipales y equipos técnicos del sector turístico realizaron una visita al Parque Natural Islas y Canales Verdes del río Uruguay, el área natural protegida ubicada a la altura de Puerto Campichuelo, en la localidad de Colonia Elía. La actividad se dio en el marco de la primera reunión anual de la Comisión Provincial de Turismo (Coprotur) y formó parte de la agenda institucional orientada a conocer y valorar nuevos espacios vinculados al turismo de naturaleza en Entre Ríos.

Durante la jornada se llevó adelante una recorrida náutica y terrestre por el territorio, que incluyó muelles, senderos y refugios del parque. La experiencia permitió a los referentes del sector interiorizarse sobre el funcionamiento del espacio, su biodiversidad y las acciones que se desarrollan para compatibilizar la conservación ambiental con el uso público responsable.

La recorrida también permitió conocer el avance del futuro Centro de Interpretación, iniciativa que funcionará como portal de acceso al área natural. El espacio, actualmente en etapa de diseño y desarrollado de manera colaborativa por instituciones y profesionales vinculados al proyecto, permitirá a los visitantes conocer la biodiversidad del río Uruguay a través de contenidos científicos y experiencias inmersivas.

La delegación fue acompañada por la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Rosa Hojman, y el presidente del Ente Mixto de Turismo, Jorge Satto, quienes junto a los representantes de los destinos entrerrianos fueron recibidos por el intendente del parque, Alberto Zapata, el equipo de guardaparques y las organizaciones que participan en el desarrollo del proyecto de conservación: Butler Conservation Inc., organización filantrópica impulsora del parque a partir de la donación de islas; Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina; Banco de Bosques.

El área protegida integra un sistema binacional que resguarda 15 islas y una extensa superficie de humedales y bosques del río Uruguay. Su gestión combina tareas de preservación ambiental, investigación científica y uso público controlado, lo que permite proyectar el parque como un espacio estratégico para el desarrollo del turismo de naturaleza en la región.

Al cierre de la actividad, Satto destacó la importancia de que el sector turístico conozca de primera mano estos espacios. Señaló que el turismo contemporáneo está profundamente ligado a la sostenibilidad y que descubrir este patrimonio natural, puesto en valor mediante el trabajo conjunto entre Estado, organizaciones ambientales y comunidades vinculadas al río, amplía las experiencias que Entre Ríos puede ofrecer a quienes visitan la provincia.