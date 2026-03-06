El gobernador participó de la presentación de la Estrategia Federal Energética y destacó el potencial de la Región Litoral

El encuentro tuvo como objetivo poner en común los principales hallazgos del análisis regional desarrollado durante la primera fase de trabajo técnico, y en ese marco, el gobernador Rogelio Frigerio destacó la importancia de transformar la política energética para convertirla en un motor del crecimiento regional, subrayando que «su objetivo es que la energía sea un activo más de todo lo que tenemos para generar un desarrollo sustentable y verdaderamente federal».

Insistió luego en que «la energía puede ser pilar y motor del desarrollo de nuestras provincias», y referenció en este sentido la estrategia de la provincia de Entre Ríos de diversificar su oferta energética con la mirada puesta en objetivos para el año 2030.

Por último, habló de la necesidad crítica de contar con una planificación sólida frente a las dificultades económicas actuales, señalando que «en estos tiempos difíciles hay que gestionar sin plata» y buscar soluciones a través de mejores regulaciones e información. Puso especial énfasis en la urgencia de generar «proyectos que estén preparados para cuando exista la posibilidad de conseguir financiación y no tener que arrancar de cero» y sostuvo que esta preparación técnica es fundamental para aprovechar la demanda y el potencial energético de la región del litoral.

La actividad contó con la participación del ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas, y del titular de la Unidad de Planificación y Control de Gestión del CFI, Guillermo Bormioli, junto a equipos técnicos, especialistas y referentes vinculados al sector energético.

Hoja de ruta

Por su parte, al inicio de la jornada, el ministro Boleas comentó que la estrategia para la Región Litoral respecto de la política energética a desarrollar por cada una de las provincias «es un trabajo muy complejo y completo», e indicó que «Entre Ríos tiene definido los lineamientos generales de su política energética con los objetivos fijados de cara al 2030. Aspiramos a ir diversificando nuestra oferta energética en base al origen de la misma. Esa es nuestra hoja de ruta porque es una preocupación permanente del gobernador Frigerio la cuestión energética, y es la clave pensando en el presente, en el bienestar de cada uno de los entrerrianos en la producción y en el desarrollo de la provincia», sintetizó.

Herramienta de planificación

En tanto, el titular de la Unidad de Planificación de Gestión y Control del Consejo Federal de Inversiones, Guillermo Pormioli, definió como «fundamental» la jornada, recordó que la iniciativa surge a partir de un pedido en abril de 2025 de los seis gobernadores de la Región del Litoral, y comentó que se trabajó junto a los funcionarios de cada provincias y al sector privado. «Más de 200 actores participaron en el armado de la estrategia, y contempla más de 180 propuestas de política pública bajada a nivel de proyecto. Es una herramienta de planificación y gestión al servicio de las provincias argentinas. Es un proceso de construcción colaborativa, concluyó.

Detalles

Durante la jornada se desarrollaron mesas temáticas de trabajo vinculadas a energía eléctrica, gas, combustibles líquidos y transición energética. En estos espacios se validaron los proyectos identificados, las principales restricciones estructurales, los desafíos regulatorios y las oportunidades de inversión detectadas en el territorio. El encuentro marcó el cierre de la primera etapa de la Estrategia Federal Energética en la Región Litoral y permitió avanzar en la consolidación de una hoja de ruta regional para el desarrollo y la planificación energética.