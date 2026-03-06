Asesinaron a facazos a un preso en cárcel entrerriana «por problemas de mando en el pabellón»

Una fatal pelea en el penal de Paraná ocurrió durante la siesta de este viernes en la Unidad Penal Nº1. Un interno resultó gravemente herido con un arma cortopunzante y, pese a ser trasladado al Hospital San Martín, los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después.
La fatal pelea en el penal de Paraná ocurrió durante la siesta de este viernes en la Unidad Penal Nº1 y terminó con la muerte de un interno que había sido trasladado de urgencia al Hospital San Martín tras sufrir graves heridas cortantes, se confirmó a Elonce por parte de autoridades penitenciarias.
El violento episodio se registró dentro del establecimiento carcelario y generó un amplio despliegue de personal del Servicio Penitenciario.
Según las primeras informaciones, la riña se produjo entre varios internos dentro de uno de los sectores de la cárcel. En medio del enfrentamiento, uno de los reclusos recibió heridas de consideración, presuntamente provocadas con un arma corto-punzante.
El interno fue asistido inicialmente por personal sanitario dentro del propio establecimiento penitenciario. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, se dispuso su traslado inmediato al Hospital San Martín de Paraná para recibir atención médica especializada.
Intentaron salvarlo pero falleció en el hospital
En el nosocomio de la capital entrerriana, los profesionales de la salud intentaron estabilizar al recluso tras su ingreso al área de emergencias. No obstante, minutos después los médicos confirmaron su fallecimiento a raíz de las heridas sufridas durante la pelea, señalaron a Elonce fuentes policiales de Homicidios y de la Comisaría Décima que dialogaron con este medio.
El hecho generó un importante operativo de seguridad dentro de la Unidad Penal Nº1. Agentes penitenciarios intervinieron para controlar la situación y evitar que el conflicto se extendiera a otros sectores del establecimiento.
Asimismo, se desplegó un procedimiento policial en el lugar con la intervención de efectivos de la Comisaría Décima, personal de la División Homicidios y peritos de Policía Científica, quienes comenzaron a realizar las pericias correspondientes.
Investigación para determinar responsabilidades
Las autoridades judiciales buscan determinar cómo se originó la pelea en el penal de Paraná y quiénes participaron del violento episodio. También se intenta establecer quién o quiénes fueron los responsables del ataque que provocó las heridas mortales al interno.
Entre las principales líneas de investigación se intenta reconstruir cómo se produjo el ataque con el objeto cortante utilizado durante la riña, así como la secuencia exacta de los hechos dentro del sector donde se registró el enfrentamiento.
La causa quedó en manos de las autoridades competentes, que continúan trabajando para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades por la muerte del recluso ocurrida tras la pelea dentro de la Unidad Penal Nº1. Elonce