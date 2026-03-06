Autovía Artigas: Choque múltiple dejó heridos y derrame de sustancias peligrosas

El siniestro en el que quedaron involucrados dos camiones detenidos en la ruta y un tercero circulando que los habría impactado, requirió de la presencia de emergencias médicas para el traslado de heridos al hospital Centenario con la colaboración de Bomberos Voluntarios para esta tarea.

Además, y debió al derrame de materiales peligrosos, se sumó otro móvil en apoyo con refuerzo de personal, elementos de contención, equipos de protección, antiderrames, absorbentes y herramientas manuales.

Maximaonline pudo saber que dos camiones se habían detenido por un desperfecto mecánico en uno de ellos y los conductores estacionaron en la banquina para tratar de resolverlo.

Se encontraban trabajando debajo del mismo cuando fueron impactados por un tercero en circulación.

Los heridos fueron trasladados al hospital Centenario de Gualeguaychú.