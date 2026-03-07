Concepción del Uruguay: Prefectura detectó actividad de caza ilegal durante un operativo

El procedimiento se realizó en una zona rural cercana a Concepción del Uruguay. Se secuestró un arma de fuego, municiones y un ejemplar de fauna silvestre.

Según se confirmó a Génesis24, personal de la Prefectura Naval Argentina detectó una presunta actividad de caza ilegal durante un operativo realizado en una zona rural cercana a Concepción del Uruguay, en el marco de las tareas de control y vigilancia que la Autoridad Marítima nacional desarrolla en la jurisdicción.

En ese contexto, durante una recorrida de patrullaje sobre un camino rural ubicado a unos siete kilómetros de la Prefectura local, el personal observó un vehículo estacionado con tres personas en su interior.

Al aproximarse para realizar una verificación de rutina, los uniformados constataron que los ocupantes transportaban una carabina de repetición calibre .30-06 con mira telescópica, junto con municiones del mismo calibre.

Si bien el arma contaba con la documentación correspondiente, al inspeccionar el vehículo hallaron en el baúl un ejemplar de ciervo axis faenado, producto de una actividad de caza.

Ante esta situación, se procedió al secuestro del arma de fuego, las municiones y el rodado, además del traslado de los tres hombres a la dependencia para continuar con las actuaciones correspondientes. El procedimiento arrojó un aforo estimado de más de 10 millones de pesos.

Intervino en el hecho la Fiscalía interviniente, a cargo de la Dra. Denise Caraballo, que dispuso la identificación de los involucrados, el decomiso de la carne del animal hallado y las actuaciones de rigor.

Asimismo, se dio intervención a los organismos competentes en materia de tránsito y fiscalización de caza para las actuaciones administrativas correspondientes.

