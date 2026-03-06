Concepción del Uruguay: Falleció Anadelia Bassini Vda. de Picazzo “Delia” (Q.E.P.D.)

Falleció en Concepción del Uruguay el 6 marzo de 2026. Sus hijas: ROSA Y SILVIA PICAZZO. -Su hijo político: MAXIMILIANO DEL PARDO Su hermana: ALBA BASSINI. –Sus cuñadas: ALICIA Y ELENA. -Sus nietos y demás familiares participan con profundo dolor de su fallecimiento, sus restos serán inhumados el sábado a las 10,00 horas en el cementerio local, partiendo el cortejo fúnebre de sala a las 09,45 horas. –

“SE AGRADECE UNA ORACIÓN POR SU ETERNO DESCANSO”

Herrera, Entre Ríos, 07 de MARZO de 2026.- Sala de velatorios: ALBERDI 563.- SERVICIO: Previsión Casa Cevey S.R.L Alberdi 563.

