Entre Ríos registra nuevo caso de hantavirus en una región en brote

La provincia registra cinco casos y un fallecido por hantavirus en una temporada marcada por el brote regional y alta letalidad nacional.
La hantavirosis vuelve a encender las alertas sanitarias en Argentina, especialmente en la región Centro, donde se ubica Entre Ríos. Según el Boletín Epidemiológico Nacional N° 797, correspondiente a la Semana Epidemiológica 7 de 2026 y difundido por el Ministerio de Salud de la Nación, la temporada 2025/26 registra más casos y la letalidad más alta en años en Argentina.
Estadísticas y registros
Entre Ríos acumula hasta el momento cinco casos confirmados en la actual temporada (desde la SE 27 de 2025 hasta la SE 07 de 2026), con una tasa de incidencia de 0,34 cada 100.000 habitantes, lo que la posiciona como la cuarta provincia con mayor incidencia en el período.
En enero de 2026 se notificó un nuevo caso en territorio entrerriano, en el marco de los 19 reportados ese mes a nivel nacional. Además, la provincia registra un fallecido en la temporada en curso, con una tasa de mortalidad de 0,69 por millón de habitantes. Si bien los números absolutos pueden parecer moderados, el dato adquiere relevancia al analizarse dentro de la región Centro (integrada por Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos) que actualmente se ubica en zona de brote, es decir, por encima de los valores esperados según el comportamiento histórico.
A nivel nacional
En ese marco, la situación muestra un incremento significativo. En lo que va de la temporada se confirmaron 80 casos y 24 fallecidos, con una letalidad del 30%, la más elevada desde 2018.
La tasa nacional alcanza 0,17 casos cada 100.000 habitantes, un 63% superior al promedio de las temporadas comprendidas entre 2019 y 2025. La región Centro concentra el 59% de los casos (47 en total), seguida por el NOA con 26 y la región Sur con 6. El corredor endémico nacional también ubica al país en zona de brote para el período analizado.
En cuanto al detalle jurisdiccional, Salta presenta la mayor tasa de incidencia de la temporada (1,38 cada 100.000 habitantes), seguida por Jujuy (0,61) y Río Negro (0,50). Entre Ríos aparece en cuarto lugar.
El perfil epidemiológico muestra que la mediana de edad de los casos es de 36 años y que el 71% se concentra entre los 20 y 49 años. El 81% de los afectados son varones. En menores de 20 años se confirmaron 11 casos, tres de ellos fatales. Excluyendo el único caso en menores de 10 años, el grupo etario con mayor letalidad es el de 50 a 59 años, con un 42,9%.
¿Qué es hantavirosis?
La hantavirosis es una zoonosis causada por virus del género Orthohantavirus y en Argentina se manifiesta principalmente como Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus, una enfermedad grave que comienza con fiebre, malestar general y síntomas inespecíficos, y puede evolucionar rápidamente hacia insuficiencia respiratoria e hipotensión.
La transmisión ocurre principalmente por inhalación de partículas virales presentes en heces, orina o saliva de roedores silvestres. En la región Centro, donde se encuentra Entre Ríos, los estudios de genotipificación realizados por la ANLIS – Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Dr. Carlos G. Malbrán detectaron circulación predominante de los virus Lechiguanas y Buenos Aires (HU39694).
Históricamente, el 81% de los casos se concentra entre octubre y abril, con picos en los meses estivales. Las autoridades sanitarias advierten que factores como la expansión urbana sobre áreas naturales, la modificación del hábitat y las condiciones ambientales pueden favorecer el contacto entre humanos y reservorios, aumentando el riesgo de aparición de casos incluso fuera de zonas tradicionalmente endémicas.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación se reforzaron las acciones de vigilancia, actualización de definiciones de caso y capacitaciones para equipos sanitarios. Se insiste en la importancia de sospechar hantavirosis ante cuadros febriles sin causa definida en personas con antecedentes de exposición a roedores o ambientes rurales en las seis semanas previas, y en la necesidad de internación precoz ante sospecha clínica, ya que el diagnóstico oportuno puede mejorar la sobrevida.
En este contexto, Entre Ríos enfrenta una temporada que, si bien no presenta los números más altos del país, sí la ubica dentro de una región en brote y con una letalidad nacional inusualmente elevada. El monitoreo continuará en las próximas semanas, en un período que históricamente mantiene alta circulación viral, mientras las autoridades llaman a reforzar la prevención y la consulta temprana ante síntomas compatibles.
