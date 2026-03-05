Médicos y OSER  extiendieron el plazo de negociación hasta el 20 de marzo

La Federación Médica de Entre Ríos (Femer) y las autoridades de la obra social Provincial acordaron un cuarto intermedio para definir normativas operativas y plazos de pago. El presidente de la entidad médica, Fernando Vázquez Vuelta, confirmó a APFDigital que no habrá corte de servicios mientras continúen las mesas de trabajo.

Este miércoles se reunieron la Comisión de la Femer, los presidentes de los círculos médicos departamentales y las autoridades de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (OSER). Tras el encuentro se resolvió prorrogar la fecha límite para alcanzar un acuerdo definitivo. Aunque inicialmente se había fijado el 6 de marzo como plazo máximo, las partes acordaron continuar las gestiones hasta el próximo 20 de marzo.

El presidente de la entidad médica explicó que durante el encuentro se debatieron diversos puntos de la propuesta prestacional, con especial énfasis en los plazos de pago y la claridad de las normas de funcionamiento. “Se debatió qué puntos podía acceder la OSER y cuáles no. Por ejemplo, por qué la obra social por ahí no puede pagar a 30 días y sí podría hacerlo a 60 días”, señaló el dirigente, aclarando que aún restan definir las normas de los nomencladores.

Vázquez Vuelta subrayó que la decisión de extender el plazo busca, primordialmente, no afectar a los beneficiarios del sistema de salud provincial: “Con el objeto de continuar con la atención, de no perjudicar a los afiliados de OSER y de cuidar el sistema de salud de los entrerrianos, la idea fue aplazar la fecha hasta el 20 de marzo para terminar de armar estas normas operativas”.

Garantía de servicio y diálogo

“No estamos haciendo un reclamo en el que, si no nos dan lo que pedimos, cortamos. La intención de la Federación Médica es hacer un acuerdo y que haya normas claras de trabajo para los profesionales y un buen servicio para los afiliados”, afirmó el titular de la entidad.

En este sentido, se confirmó que la atención médica se mantendrá con normalidad durante las próximas dos semanas. “En estos 15 días se va a trabajar sobre estas normativas para intentar firmar un acta acuerdo antes del 20 del corriente mes”, ratificó Vázquez Vuelta.

Situación con PAMI

Consultado sobre la problemática que atraviesan los prestadores de PAMI a nivel nacional, el referente de Femer aclaró que la institución no mantiene un vínculo directo con la obra social de los jubilados desde hace años, aunque algunos círculos médicos locales sí lo hacen de forma independiente.

Al respecto, analizó que la situación es compleja debido a la centralización de las decisiones: “Sabemos que es una situación difícil. PAMI toma decisiones que muchas veces son hechas para la Ciudad de Buenos Aires y es muy complicado extrapolarlas al resto del país. Es una situación complicada”, concluyó.