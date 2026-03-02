Concepción del Uruguay: Comienza juicio oral contra sujeto acusado de violencia y abuso sexual

Un peligroso sujeto que fuera imputado de casi una decena de delitos en perjuicio de su expareja, será llevado a juicio a partir de este lunes en Concepción del Uruguay.

Se trata de GAA de unos 45 años de edad, quien es representado por los doctores Ernesto Figún y Claudio Bestard, en causas que llevara adelante la fiscal Lucía Bourlot.

El debate, que se desarrollará durante 3 días, dará inicio a las 9 horas en la Sala Penal del cuarto piso de los Tribunales, siendo a puertas cerradas y presidido por el vocal, doctor Mariano Martínez.

Un año de terror

Eso fue lo que vivió la víctima y expareja de este sujeto entre inicios y mediados del 2023, cuando fue amenazada reiteradas veces, acosada en su casa y hasta en el ámbito laboral, golpeada sin piedad lo que le causó lesiones diversas e incluso abusada sexualmente.

El depravado deberá ahora rendir cuenta ante la Justicia, lo que podría llevarlo a una severa condena de cumplimiento efectivo.

Crédito: 03442