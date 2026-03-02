Caseros: Jornada de descacharrización

Este lunes 2 de marzo, primer lunes del mes, de 6:00 a 12:00 horas, se realizará una nueva jornada de descacharrización en la localidad.

Durante la misma se llevará a cabo la recolección de chatarra y objetos de gran volumen que el camión compactador no retira habitualmente.

Se solicita a los vecinos sacar al frente de sus domicilios aquellos elementos en desuso que puedan acumular agua, contribuyendo así a mantener los espacios limpios y prevenir la proliferación de mosquitos.

