Un puñado de naciones seguirán comprando carne de pollo argentino

La confirmación de nuevos casos de influenza aviar en aves silvestres y en granjas comerciales llevó a la Argentina a suspender temporalmente las exportaciones avícolas, tal como lo establecen los protocolos sanitarios internacionales en algunos países, tal el c aso de Brasil, Singapur, Jordania y Vietnam.

No obstante, desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria aclararon que la medida no afecta el consumo interno ni implica un cierre total del comercio exterior.

Vicente Rea, coordinador general del organismo, precisó, además, al sitio Valor Agro que el primer evento sanitario se registró en aves silvestres, tras detectarse mortandad en una laguna ubicada en una reserva natural del partido bonaerense de General Madariaga. Posteriormente, el laboratorio oficial confirmó dos casos positivos en granjas comerciales de reproductores pesados, uno en Ranchos y otro en Lobos, ambos en la provincia de Buenos Aires.“Son tres casos en total: dos comerciales y uno silvestre. A partir de esto, Argentina activa el protocolo correspondiente y se suspenden las exportaciones”, explicó el funcionario.

La interrupción de los envíos responde a los compromisos asumidos ante la Organización Mundial de Sanidad Animal. Al tratarse de una enfermedad de denuncia obligatoria, el país pierde transitoriamente el estatus de libre de influenza aviar, lo que invalida el certificado sanitario internacional.“Cuando surgen estos eventos sanitarios, se restringen las exportaciones. Después se renegocia o se aplican acuerdos previos de continuidad de comercio”, precisó Rea.

“Hay mercados que aceptan la zonificación. En esos casos, el comercio puede continuar”, explicó. Bajo este criterio, Brasil, Singapur, Jordania y Vietnam continúan recibiendo productos avícolas argentinos.