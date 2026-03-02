Entre Ríos participó de la I Mesa Federal de Formación Docente

Durante la jornada en el Palacio Pizzurno se presentó el Plan Nacional de Formación Docente, que definió el horizonte político, pedagógico e institucional que orienta la acción del Instituto Nacional de Formación Docente (Infod), a cargo de su director ejecutivo, Martín Müller.

El objetivo del encuentro fue sistematizar y recuperar los avances alcanzados durante 2025 en materia de Formación Docente Inicial y Formación Docente Continua, así como en la implementación del Sistema Federal Integrado de Evaluación, Certificación y Acreditación del sistema formador. Del mismo modo, se abordó la aplicación de la Resolución CFE Nº 476/24, que establece los lineamientos curriculares nacionales para la formación docente inicial en las distintas jurisdicciones.

En este marco, se analizaron los desafíos surgidos a partir del trabajo desarrollado desde 2024, en términos de una construcción federal representativa de la política educativa con perspectiva prospectiva. Se hizo especial hincapié en las líneas de acción para el fortalecimiento de la Formación Docente Inicial y Continua, en el marco de los compromisos por la alfabetización.

Además, se avanzó en la planificación del dispositivo de trabajo 2026 de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) -contenidos mínimos- para los profesorados de Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Física, Educación Especial, Educación Artística (Danza, Teatro, Música, Artes Visuales y Expresión Corporal), Idiomas y Educación Tecnológica, así como en la enseñanza por capacidades en el Sistema Formador.

Las jornadas contaron con la intervención de representantes de las distintas jurisdicciones, especialistas del equipo técnico del Infod y autoridades nacionales, entre ellas el secretario nacional de Educación, Carlos Torrendell, consolidando un espacio de diálogo federal para el fortalecimiento de la formación docente en el país.

Por Entre Ríos participaron la directora de Educación Superior, Verónica Villagra y, por el equipo técnico, María de los Ángeles Fernández; también la directora de Planeamiento Educativo, Marianela Müller, y por el área técnica de la Dirección de Educación de Gestión Privada Paola Pasgal.