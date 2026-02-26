Buscan intensamente a pescador que cayó en aguas del río Uruguay

Un pescador artesanal de Gualeguaychú desapareció en el río Uruguay, a la altura del kilómetro 58, mientras realizaba tareas habituales. Su embarcación fue hallada dada vuelta en el agua, sin rastros del trabajador, lo que motivó un amplio operativo de búsqueda por parte de Prefectura Naval Argentin
La búsqueda de un pescador artesanal en el río Uruguay concentró un importante operativo en Gualeguaychú, luego de que el hombre, de unos 50 años, desapareciera el miércoles cuando realizaba tareas habituales a la altura del kilómetro 58 del curso fluvial. La Prefectura Naval Argentina interviene tras el hallazgo del bote dado vuelta, sin rastros del trabajador.
Según se informó, el pescador salió por la mañana para recorrer las mallas, una actividad cotidiana en su jornada laboral. Sin embargo, al no regresar en el horario previsto, sus compañeros comenzaron a preocuparse y resolvieron salir a buscarlo por sus propios medios. Poco después, encontraron la embarcación invertida en el agua, lo que motivó el inmediato aviso a las autoridades.
Operativo de Prefectura en el río Uruguay
Del operativo participaron efectivos de la Prefectura Naval Argentina con asiento en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, quienes desplegaron rastrillajes en la zona donde fue hallado el bote. También colaboraron compañeros de trabajo del pescador desaparecido.
Las tareas se concentraron en sectores cercanos al kilómetro 58 del río Uruguay, donde se presume que el hombre realizaba la revisión de las redes de pesca. La búsqueda incluyó recorridas fluviales y controles en la ribera, dio cuenta el medio R2820.
Viento y baja visibilidad dificultaron los rastrillajes
Este miércoles se registraron fuertes vientos en la zona del río Uruguay, lo que dificultó la navegación y redujo la visibilidad en el agua. Estas circunstancias obligaron a extremar las medidas de seguridad durante los rastrillajes.
Con el correr de las horas y ante la falta de luz natural, las tareas debieron ser suspendidas en horas de la tarde. Las autoridades indicaron que la búsqueda se reanudará este jueves, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Elonce