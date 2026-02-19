Autovía Artigas: Dos camiones protagonizaron impresionante choque a la altura de La Histórica

Un accidente vial protagonizado por dos camiones de gran porte se registró hoy alrededor de las 12:20 horas, a la altura del kilómetro 126 de la Autovía General Artigas.

Según se confirmó a Génesis24, el siniestro involucró a un camión marca Volvo, con semirremolque, que transportaba bobinas de papel con destino a la provincia de Buenos Aires, conducido por un hombre de 48 años de nacionalidad brasileña; y un camión marca Scania con semirremolque, que circulaba sin carga y se dirigía a buscar vidrio, conducido por un hombre de 48 años, de nacionalidad paraguaya.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, ambos vehículos circulaban en sentido norte a sur y, al pasar por la zona cercana a la Arrocera Gallo, el camión Scania intentó realizar una maniobra de sobrepaso al Volvo. En ese momento, el conductor habría perdido la estabilidad, cruzándose delante del otro rodado, lo que provocó la colisión entre ambos. Como consecuencia del impacto, los dos camiones terminaron desplazándose hacia la banquina oeste.

A pesar de la magnitud del incidente, los conductores no presentaron lesiones. Asimismo, se solicitó la intervención preventiva de personal de Bomberos Voluntarios debido al derrame de combustible en el lugar.

El tránsito en la autovía no debió ser interrumpido y la circulación continuó con normalidad, mientras se llevaron adelante las actuaciones correspondientes.

