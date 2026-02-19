Conductor se disparó en la cabeza luego de protagonizar un choque en ruta 12

Aproximadamente a la 1.30 de este jueves, personal policial dependiente de la Jefatura La Paz, fue alertado sobre un accidente de tránsito en la Ruta Nacional Nº 12 a la altura del km. 646.

Al respecto, el jefe Departamental de la Policía, Crio. Carlos Schmunk, señaló a Radio La Voz, que “al arribar al lugar los efectivos se encuentran con un camión (cargado con aserrín), que había tumbado sobre la banquina y un poco sobre la ruta, mientras una camioneta había despistado y se encontraba sobre la banquina”.

Agregando que “según el relato del camionero, el conductor de la camioneta venía zigzagueando, como que venía dormido o con otros efectos. Se acercan a la camioneta, observan que la persona de sexo masculino se encontraba bien, aparentaba estar en estado de ebriedad. Producto de cómo habían quedado los vehículos y para que no ocurra otro accidente, los 2 funcionarios policiales comienzan a señalizar la ruta. En esas circunstancias, escuchan un disparo y cuando observan para el lado de la camioneta se ve que el conductor se había efectuado un disparo de arma de fuego en la cabeza”.

Debido a la herida de gravedad que presentaba, el hombre de 64 años, oriundo de la zona de Arroyo Hondo (Departamento La Paz), fue trasladado en primera instancia al nosocomio paceño y luego derivado a Paraná.

