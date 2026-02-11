Vóley: Resultados del martes por la 8 fecha del nocturno en Rivadavia

En la noche del martes continuó la actividad del Torneo Nocturno de Vóley de Rivadavia en su 16ª edición, con victorias para Rivadavia y Villa Las Lomas en mayores femenino. Este jueves Bajada-Basso en Sub 16 femenino y Plaza Deportes-Granates en mayores masculino cierran la semana de competencias.

Este martes se llevó adelante la octava jornada del Nocturno Internacional de vóley que se desarrolla en el Estadio Miguel Gregori del Club Rivadavia, con dos partidos en la programación correspondientes a la Zona “A” de la categoría mayores femenina.

En el primer turno, los que entraban a la cancha eran Villa Las Lomas y Basso Vóley, protagonizando un partido de trámite parejo desde el inicio. El primer set quedó en manos del conjunto de Basso Vóley, que logró imponerse por 25 a 23 tras un cierre ajustado. En el segundo set, Villa Las Lomas reaccionó y, mostrando mayor regularidad en su juego, se lo llevó por 25 a 22, igualando el marcador global y forzando la definición en tie break. El set definitivo mantuvo la intensidad y la paridad del encuentro, resolviéndose recién en los puntos finales. Allí Villa Las Lomas tuvo una mejor definición imponiéndose por 18 a 16, cerrando un triunfo trabajado en tres sets.

En el segundo turno fue el momento del equipo local en Primera Femenino, que se midió ante Basso Vóley con el liderazgo de la zona en juego y la posibilidad de avanzar a la siguiente fase desde el primer lugar. El encuentro comenzó con una leve ventaja para la visita, pero Rivadavia, mostrando carácter y experiencia en este tipo de compromisos, fue recuperándose progresivamente hasta cerrar el primer set por 25 a 20 a su favor.

En el segundo parcial, el conjunto tricolor mantuvo la intensidad y el objetivo claro de asegurar el pase de fase en lo más alto de la tabla. Con mayor regularidad en su juego, volvió a imponerse por 25 a 17, sellando el triunfo y asegurando en primer lugar de la zona.

Resultados del martes por la 6° fecha del Nocturno Internacional 2026:

Mayores fem (Zona A) CLUB BAJADA GRANDE (2) – (1) BASSO VOLEY

(23/25 – 25/22 – 18/16)

Mayores fem (Zona A) BASSO VOLEY (0) – (2) CLUB RIVADAVIA

(20/25 – 17/25)

Árbitro: Matias Rebossio (Gualeguaychú)

Con éstos resultados, la Zona “A” en categoría mayores femenina quedaron de la siguiente manera:

Rivadavia ……………….. 8 Pts 3 PJ (*)

Plaza Deportes…………. 7 Pts 3 PJ (*)

Villa Las Lomas ……..…. 2 Pts 3 PJ

Basso Voley ……….…… 1 Pt 3 PJ

(*) Clasificados a semifinal

El dia jueves el torneo tendrá continuidad nuevamente, y luego habrá una pausa hasta la próxima semana por las festividades del fin de semana de carnaval. El programa de dos encuentros es el siguiente:

21:30 hs (Sub 16 Fem) CLUB BAJADA GRANDE vs BASSO VOLEY

22:45 hs (Mayores Masc) GRANATES vs PLAZA DEPORTES -Paysandú. ROU-

