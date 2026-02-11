Caseros: Se abre la convocatoria para los talleres municipales 2026

La Dirección de Cultura, Turismo y Deportes de la Municipalidad de Caseros invita a todas las personas interesadas a presentar sus propuestas para llevar adelante los Talleres Municipales 2026.

Quienes deseen participar de esta convocatoria podrán solicitar las Bases y Condiciones y la Planilla de Aval para la firma de pre-inscriptos vía WhatsApp al 3442-660095, por mail a culturayturismo@municaseros. gov.ar o descargarlas directamente desde el siguiente link: https://bit.ly/3EvrcDL

Las propuestas se recibirán en Mesa de Entrada Municipal, de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas, hasta el viernes 6 de marzo.

Los Talleres Municipales tienen como objetivo ofrecer espacios de formación social y/o educativa destinados a toda la comunidad, promoviendo un aprendizaje efectivo y enriquecedor para cada participante.

