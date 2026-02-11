Concepción del Uruguay: Vivienda sufrió un principio de incendio en horas de la noche

Según se confirmó a Génesis24, en horas de la noche de este martes, siendo puntualmente las 21.40, personal de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay fue alertado sobre un incendio en la ciudad.

De acuerdo a lo manifestado, el mismo se había desatado en una vivienda ubicada en República del Líbano y 12 de Octubre.

Tras ello, rápidamente salió el móvil 28 (Unidad de primera intervención) hacia dicho lugar, con dotación, constatando a su arribo lo manifestando, procediéndose a realizar el perímetro de seguridad.

Asimismo, también acudió el móvil 22 (Unidad de abastecimiento) en modo de apoyo, dado que primeramente los vecinos en los llamados manifestaban que también estaba siendo afectada la vivienda lindante.

Los Bomberos Voluntarios observaron que se trataba en el cielorraso de la vivienda y rápidamente se comenzaron a trabajar con línea devanadera hasta su extinción total.

No hubo que lamentar heridos, solo daños materiales.

