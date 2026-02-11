Caseros recibió kits de seguridad y elementos de protección

Este martes 10 de febrero el Presidente Municipal, Oscar Francou, recibió en Paraná kits de seguridad y elementos de protección por parte del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional del Observatorio de Seguridad Vial.

El equipamiento recibido incluye cascos homologados, y elementos de señalización y visibilidad, tales como: conos, chalecos reflectantes, bastones luminosos y cintas de peligro.

Estos elementos se obtuvieron a través de un proyecto presentado por la Jueza de Faltas, Jésica Hamn, y dicha iniciativa busca dotar de herramientas fundamentales a los agentes municipales para optimizar los controles de tránsito y reducir la siniestralidad vial en el territorio provincial.

El Proyecto presentado también contempla proveer a los vecinos de cascos homologados para la circulación en moto, informándose en las próximas semanas las condiciones para acceder a los mismos.

