El gobierno provincial capacita en comercio internacional

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico se especificó que se trata de una propuesta pensada en la preparación de empresas entrerrianas para competir en el mundo. Involucra un esquema de capacitación y entrenamiento destinado a consolidar capacidades técnicas relacionadas a procesos de exportación.

La iniciativa está dirigida a empresarios y emprendedores que estén en la búsqueda de realizar una primera venta internacional; que ya hayan realizado operaciones esporádicas; o que sean exportadoras, pero que estén en la exploración de nuevos mercados.

Para más información, comunicarse con la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales: horizonte.exportador@gmail.com | (0343) 5280344