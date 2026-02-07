Se abre la convocatoria 2026 para el “Programa municipal de becas para estudios superiores”

Del 6 al 25 de febrero del corriente año se encuentra abierta la convocatoria a los aspirantes a beneficiarios del “Programa Municipal de Becas para Estudios Superiores”, el cual se encuadra en la Ordenanza N°420 del Honorable Concejo Deliberante.

Podrán aspirar al beneficio los estudiantes de Caseros que se encuentren cursando estudios superiores en ciudades vecinas.

Para la renovación de la beca, el beneficiario deberá acreditar la aprobación de al menos el 50% de las cátedras en las que se inscribió durante el año inmediato anterior.

Los interesados en solicitar esta Beca Municipal podrán retirar el formulario de inscripción en el Área de Acción Social y ante cualquier consulta pueden comunicarse al 3442514002.

Conocé los requisitos para aspirar a la Beca Municipal en el siguiente link: https://bit.ly/4r3fmEo

