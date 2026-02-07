Ampliaron el sistema de cámaras en el Parque Industrial de Concepción del Uruguay

El Parque Industrial de Concepción del Uruguay (PICU) incorporó nuevas cámaras de seguridad en el ingreso al predio, las cuales se integran al sistema de videovigilancia ya existente dentro del Parque.

Esta medida tiene como objetivo fortalecer la seguridad del área industrial y, en consecuencia, de las empresas ya radicadas, aquellas en proceso de instalación y las potenciales inversiones interesadas en establecerse en el predio. En este sentido, se prevé continuar con la colocación de cámaras en distintos sectores, tanto internos como perimetrales, para optimizar el control y la prevención.

Cabe destacar que la instalación del sistema de videovigilancia en diversos puntos del PICU se llevó a cabo durante febrero de 2025. Así lo informó el director de Producción de la Municipalidad, Diego Gaillard, quien explicó que los dispositivos fueron ubicados en puntos estratégicos, permitiendo un monitoreo permanente durante las 24 horas.

La visualización de las imágenes se realiza desde monitores instalados en la garita de control de ingreso, y el sistema cuenta además con una aplicación que permite el seguimiento remoto, lo que representa un avance significativo en materia de seguridad.

Cabe señalar, que este equipamiento fue adquirido a través de un Aporte No Reembolsable, gestionado mediante la presentación de un proyecto por parte del Municipio. En el marco de las políticas de seguridad, esta acción se suma a otras obras ya realizadas, como la instalación del cerco perimetral, portones auxiliares y la garita de acceso, con el objetivo de brindar mayores condiciones de protección y control en el Parque Industrial de Concepción del Uruguay.

