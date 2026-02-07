El rock dijo presente en Caseros con una gran noche de música en vivo

Este viernes 6 de febrero se llevó a cabo la tercera edición del “Caseros Rock” en el Anfiteatro Municipal, con un gran acompañamiento del público que disfrutó de una noche a puro rock y música en vivo.

A lo largo del evento se presentaron las cinco bandas que formaron parte de la grilla: “Reflejos”, un joven grupo de Rosario del Tala; “Bad News” de Concepción del Uruguay con su show de Rock/Pop Internacional; alumnos de “El Baúl” Espacio Cultural y el Profe José Pascal; “No somos nadie”, banda de Concepción del Uruguay con un repertorio de temas propios; y “Nenes de Antes” que llegó desde Concordia con su Tributo a Divididos; ofreciendo cada una de ellas shows de calidad y una propuesta variada dentro del género.

También acompañaron el evento artesanos y emprendedores con sus stands, y distintos puestos de comidas y bebidas.

La iniciativa, organizada por la Dirección de Cultura, Turismo y Deportes de la Municipalidad de Caseros, volvió a consolidarse como un espacio de encuentro para la comunidad, promoviendo la cultura y brindando espectáculos gratuitos y accesibles para la localidad y la región.

