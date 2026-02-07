El Festival “De Costa a Costa” se suma a la agenda de verano 

Con apoyo de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, el próximo fin de semana se realizará el 11° Festival “De Costa a Costa”, a las 20.30 en el parque Itapé.

El Domingo 15 actuarán la Orquesta “De Costa a Costa”, Biondi Muñoz Cuarteto, Los Concepcioneros, Memorias del agua (Paysandú), Los Monchos y Ociel Cettour.

El Festival se desarrollará en el marco del 26° Encuentro De Costa a Costa “Sampayo 100pre”, al cumplirse el centenario del nacimiento del cantante, músico, compositor y poeta Aníbal Sampayo. Este Encuentro se hará los días 14, 15 y 16 de febrero, permitiendo compartir jornadas musicales, actividades especiales y el acompañamiento de maestros del folklore.

La recepción será el sábado 14 de febrero en la EET N° 1 “Ana Urquiza de Victorica” a las 10.30, en tanto el cierre del Encuentro será el lunes 16.

De Costa a Costa

Es un movimiento de músicos, cantantes, compositores, bailarines, fotógrafos y gente entusiasta que colectivamente analiza, revaloriza y difunde la música folklórica de Entre Ríos.

Lo hace trabajando de manera integral a través de estos Encuentros; charlas, talleres y capacitaciones en la provincia; transcripción de temas del cancionero entrerriano; confección del Archivo Musical de Folclore Entrerriano; y ciclos itinerantes de conciertos de la costa del Uruguay a la del Paraná.

